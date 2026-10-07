Firenze, Kata sparita nel nulla? La mamma condannata a 2 anni: coltellate a una donna in discoteca

Accoltellò al volto un'altra donna durante una lite in discoteca: per questo Katherine Alvarez, mamma di Kata, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa da Firenze il 10 giugno 2023, è stata condannata a 2 anni e 4 mesi. I fatti risalgono alla sera del 20 novembre 2023, pochi mesi dopo la scomparsa della bambina. Mentre la sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in rito abbreviato.

Stando a quanto ricostruito, le due donne si sarebbero incontrate nei bagni di una discoteca a Firenze, dove avrebbero cominciato a discutere, con la Alvarez che a un certo punto avrebbe afferrato l'altra per i capelli per poi colpirla con una lama al volto. L'aggressione sarebbe stata interrotta dagli addetti alla vigilanza del locale, con successivo intervento delle forze dell'ordine. Alvarez dovrà versare anche una provvisionale di 5mila euro alla vittima del taglio, costituitasi parte civile.