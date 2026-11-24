Inquietante scoperta a Napoli. I militari del nucleo carabinieri cites di Napoli hanno trovato sette esemplari di serpenti del grano in un pacco postale nell’Ufficio Smistamento Postale di Napoli.

Dopo la segnalazione ricevuta di rettili all’interno di un pacco, i militari sono intervenuti. Aprendo il collo postale, hanno trovato sette esemplari in giovanissima età di Pantherophis guttatus (noto come serpente del grano). I rettili erano privi di qualsiasi sistema di identificazione o marcaggio. Erano stati confezionati per il trasporto a mezzo del servizio postale. Un modo di fare incompatibile con le esigenze etologiche e fisiologiche della specie. Al momento del ritrovamento, gli esemplari manifestavano uno stato di ipotermia. I sette serpenti sono stati sottoposti a sequestro penale. Poi sono stati affidati in custodia giudiziaria al Cras, per la stabilizzazione termica e le cure del caso. Le indagini sono in corso: si punta a individuare mittente, destinatario e responsabili. Il serpente del grano non è velenoso, è un rettile costrittore e appartiene alla famiglia dei Colubridi. Presenta una livrea solitamente arancione con macchie rosse o marroni bordate di nero.