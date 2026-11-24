Multe salatissime per chi imbratta: è pugno duro del Governo contro i vandali. Nelle ultime settimane, la città di Bologna è stata invasa da imbrattamenti sulla basilica di San Petronio, in via Zamboni, e poi al liceo Minghetti. Agli autori del reato sono state comminate multe molto care.

Nelle ultime settimane, la polizia ha notificato una decina di verbali che prevede sanzioni amministrative comprese tra i dieci mila euro e i quaranta mila euro per il deturpamento dei beni culturali (e multe fino a sessantamila euro per il danneggiamento). Lo prevede il Decreto sicurezza in vigore dal 2024.

In occasione dell’occupazione del liceo Minghetti, è apparsa una scritta sul muro di via Nazario Sauro. La polizia è risalita all’autrice. Così come per le famiglie di due ragazzini, di 15 e 16 anni. I due, arrivati da Imola, avevano imbrattato con scritte e scarabocchi la parete laterale della Basilica di San Petronio. La Prefettura ha stabilito una sanzione da 13.300 euro. Tale cifra verrà pagata dai genitori.

Esulta Stefano Cavedagna. “Chi sbaglia paga. A Bologna, 13.300 euro di multa per una minorenne che ha imbrattato un muro durante l’occupazione del Minghetti. A pagare saranno i genitori”, ha scritto l’europarlamentare di Fratelli d’Italia in un post pubblicato sui social.

E poi ha concluso: “Bene ha fatto il Governo Meloni con il Decreto Sicurezza e un ringraziamento al lavoro delle Forze dell’Ordine. Chi sfregia la nostra città deve risponderne. Basta impunità”.