Libero logo
Abbonamento Digitale

"Del popolo bue non me ne frega niente" lo sfogo choc di Andrea Sempio nelle intercettazioni

di
Libero logo
mercoledì 7 ottobre 2026
"Del popolo bue non me ne frega niente" lo sfogo choc di Andrea Sempio nelle intercettazioni

2' di lettura

C’è una frase, pronunciata in un momento di evidente esasperazione, che più di altre restituisce il rapporto conflittuale tra Andrea Sempio e il clamore mediatico esploso attorno al delitto di Chiara Poggi: «Del popolo bue non me ne frega più niente». È uno dei passaggi dell’intercettazione ambientale del 12 febbraio 2017, trasmessa da Verità Nascoste su Rete 4, nella quale Sempio si lascia andare a un lungo sfogo sull’attenzione dell’opinione pubblica e sulla necessità, secondo lui, di dover continuamente spiegare la propria posizione. Mediaset ha riproposto recentemente il contenuto dell'intercettazione proprio nell'ambito degli approfondimenti sul caso Garlasco.

 Il tono della conversazione è diretto, esasperato e senza filtri. «Guarda, io perché devo andare a spiegare alla gente queste cose? Non me ne frega un c**zo, non me ne frega niente», afferma Sempio, lasciando emergere la volontà di non dover più giustificare le proprie azioni davanti a chi segue il caso attraverso giornali e televisione. Il concetto viene ribadito poco dopo con parole ancora più nette: «Già sono uno a cui l’opinione pubblica degli altri frega poco. Del popolo bue non me ne frega niente». È proprio questa frase ad aver attirato maggiormente l’attenzione, per la durezza dell’espressione utilizzata nei confronti dell’opinione pubblica. Non sembra interessato, in quel momento, a costruire una propria immagine davanti al pubblico o a convincere chiunque della propria versione dei fatti. E il riferimento alla cosiddetta “casalinga” rende ancora più evidente questo atteggiamento: «A me di andare a impressionare la casalinga e farle credere… no, casalinga, non pensare male, pensa quello che vuoi».

tag
garlasco
Andrea sempio
Intercettazioni

Garlasco Garlasco, Angela Taccia: "Non ci sono indizi così forti verso Sempio"

Il colloquio "Ci aveva un po' venduti": l'intercettazione choc dei Sempio su Garofano

Nuovi sviluppi Bomba su Garlasco: sparito un altro esame e spunta la carta che fa tremare i Ris

ti potrebbero interessare

"Ci aveva un po' venduti": l'intercettazione choc dei Sempio su Garofano

"Ci aveva un po' venduti": l'intercettazione choc dei Sempio su Garofano

Redazione
Formazione per giornalisti: lezioni di antisemitismo con Amnesty e Repubblica

Formazione per giornalisti: lezioni di antisemitismo con Amnesty e Repubblica

David Zebuloni
Conto mostruoso al sushi: fuga a gambe levate, chi sono i furbetti

Conto mostruoso al sushi: fuga a gambe levate, chi sono i furbetti

Bomba su Garlasco: sparito un altro esame e spunta la carta che fa tremare i Ris

Bomba su Garlasco: sparito un altro esame e spunta la carta che fa tremare i Ris