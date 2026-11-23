Bottiglie e fuochi d’artificio contro le forze dell’ordine durante le celebrazioni per il trentennale. Uno stabile comunale occupato abusivamente per trent’anni, condanne a carico di militanti e nuove inchieste per gravissimi episodi di violenza. È ora di dire basta.

Torino ancora una volta teatro di tensioni, scontri e violenze. Quella che doveva essere la celebrazione dei trent’anni del centro sociale Askatasuna, ricordiamo trent’anni di abusivismo, si è trasformata in una nuova occasione di confronto con le forze dell’ordine, riportando sotto i riflettori una realtà antagonista che da decenni rappresenta uno dei principali punti di riferimento dell’area radicale torinese.

Nella notte tra il 21 e il 22 novembre, dopo le iniziative organizzate in piazza Santa Giulia per il trentennale, alcune centinaia di manifestanti hanno dato vita a un corteo che si è diretto verso l’edificio di corso Regina Margherita 47, storica sede del centro sociale, sgomberata nel dicembre 2025.

La situazione è rapidamente degenerata: bottiglie e fuochi d’artificio sono stati lanciati contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni per contenere la situazione e impedire ulteriori avanzamenti.

Ancora una volta, gli agenti si sono trovati a dover fronteggiare una situazione di forte tensione mentre svolgevano il proprio servizio a tutela dell’ordine pubblico.

Non siamo di fronte a un semplice problema di contrapposizione politica. Quando una manifestazione degenera in lanci di oggetti e aggressioni, siamo davanti a comportamenti che devono essere identificati, documentati e perseguiti.

È bene chiarirlo senza ipocrisie: la libertà di manifestazione è un diritto costituzionale, ma non può trasformarsi in una licenza di commettere reati.

Le componenti più radicali dell’antagonismo e dell’anarchismo insurrezionalista non possono utilizzare le rivendicazioni ideologiche come giustificazione per comportamenti violenti.

Le forze dell’ordine non sono un nemico politico da colpire. Sono uomini e donne che indossano una divisa, che hanno famiglie e che ogni giorno rischiano la propria incolumità per garantire la sicurezza di tutti.

È inaccettabile che poliziotti e carabinieri debbano affrontare aggressioni, lanci di bottiglie, petardi e altri oggetti pericolosi mentre svolgono il proprio lavoro.

E non dimentichiamo i cittadini: residenti, commercianti, famiglie e lavoratori che hanno diritto a vivere tranquillamente nella propria città, senza ritrovarsi coinvolti nelle conseguenze di scontri che non hanno voluto e che non hanno alcuna ragione di subire.

La vicenda di Askatasuna non comincia certo con gli ultimi scontri.

Il 31 marzo 2025, il Tribunale di Torino ha pronunciato una sentenza di primo grado che ha condannato 18 militanti del centro sociale per diversi episodi contestati nell’ambito delle manifestazioni contro i cantieri della TAV in Val di Susa e di altre iniziative svoltesi a Torino tra il 2019 e il 2021.

Le pene inflitte andavano da cinque mesi a quattro anni e nove mesi di reclusione. È doveroso precisare che gli imputati sono stati assolti dall’accusa di associazione per delinquere, perché il fatto non sussiste.

Ma le vicende giudiziarie non finiscono qui.

Il 31 gennaio 2026, durante la manifestazione nazionale contro lo sgombero di Askatasuna, Torino è stata teatro di episodi di violenza particolarmente gravi. Secondo le ricostruzioni investigative, un mezzo della Polizia è stato incendiato mentre a bordo si trovava un agente e un altro poliziotto è stato accerchiato e picchiato, anche con colpi di martello.

Nel novembre 2026 sono state eseguite 16 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti indagati per i fatti di quella manifestazione. Tra le contestazioni figura anche il tentato omicidio in relazione all’incendio del mezzo della Polizia.

A questi fatti si aggiunge la vicenda del corteo del 20 dicembre 2025, per il quale la Procura ha richiesto 15 misure cautelari e restrittive. In quell’occasione erano rimasti feriti undici appartenenti alle forze dell’ordine.

Sono episodi che impongono una riflessione seria. Non si può continuare a considerare questi fatti come semplici incidenti di piazza o normali manifestazioni di dissenso.

Naturalmente, ogni procedimento deve seguire il proprio corso e ogni responsabilità deve essere accertata individualmente. Ma la gravità delle contestazioni merita la massima attenzione delle istituzioni.

C’è poi un aspetto che merita di essere ricordato e che spesso viene dimenticato nel dibattito pubblico: la storia dell’edificio che per trent’anni ha ospitato il centro sociale.

Lo stabile di corso Regina Margherita 47 non era un immobile privato sottratto a un singolo proprietario, bensì un edificio di proprietà del Comune di Torino.

Eppure, come risulta dalla risposta ufficiale del Governo a un’interrogazione parlamentare del 22 gennaio 2025, Askatasuna occupava abusivamente quell’immobile dal 1996.

Un’occupazione durata circa trent’anni, senza un normale contratto di locazione e senza il pagamento di un regolare canone di affitto per l’utilizzo dello stabile.

Nel marzo 2024 il Comune aveva approvato un patto di collaborazione con cinque cittadini per un progetto di cura e rigenerazione dell’immobile. Non si trattava di un contratto di affitto né di una regolarizzazione dell’occupazione: il progetto prevedeva inizialmente l’utilizzo dello spazio esterno e vietava le attività all’interno dell’edificio, dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco e dall’ASL.

Il Governo riferiva inoltre che la Questura aveva accertato la permanenza di militanti all’interno dello stabile, utilizzato anche come abitazione e per attività logistiche.

Il 18 dicembre 2025 il patto di collaborazione è cessato, dopo l’accertamento della violazione delle sue prescrizioni, e le forze dell’ordine hanno proceduto allo sgombero dell’edificio.

Una domanda, allora, è inevitabile: come è stato possibile che un immobile pubblico sia rimasto occupato abusivamente per così tanti anni?

Come è stato possibile che una situazione di questo genere si sia protratta tanto a lungo?

I beni pubblici appartengono alla collettività e devono essere amministrati nel rispetto delle regole. Non possono diventare proprietà di fatto di gruppi che decidono autonomamente come utilizzarli.

Quello che preoccupa maggiormente è la continuità di una contrapposizione radicale con le istituzioni, accompagnata, in alcuni episodi, da comportamenti che gli investigatori e la magistratura stanno valutando sotto il profilo penale.

L’anarchismo insurrezionalista e le frange più estreme dell’antagonismo non possono pretendere di imporre la propria visione politica attraverso intimidazioni, aggressioni e scontri con le forze dell’ordine.

Non esistono zone franche. Non esistono territori sottratti alla legge. Non esistono privilegi ideologici capaci di giustificare la violenza.

Torino ha già pagato un prezzo troppo alto in termini di sicurezza, tranquillità dei cittadini e risorse pubbliche impiegate per gestire situazioni di ordine pubblico che non dovrebbero verificarsi.

È arrivato il momento che le istituzioni dimostrino determinazione e continuità nell’applicazione delle regole. Servono prevenzione, controlli, indagini approfondite e condanne per chi verrà riconosciuto colpevole.

Non chiediamo vendette, né repressioni indiscriminate. Chiediamo che la legge venga applicata senza timori, senza ambiguità e senza trattamenti di favore.

Chi aggredisce un poliziotto, chi danneggia il patrimonio pubblico, chi mette a rischio l’incolumità dei cittadini deve sapere che dovrà rispondere delle proprie azioni davanti alla giustizia.

La democrazia garantisce anche a chi contesta le istituzioni il diritto di manifestare, ma non concede a nessuno il diritto di aggredirle o di sovvertire le regole della convivenza civile attraverso la violenza.

Le forze dell’ordine devono essere sostenute e tutelate. I cittadini devono poter vivere senza paura. Il patrimonio pubblico deve essere restituito alla collettività e amministrato nel rispetto della legge.

A chi, da anni, pensa di poter trasformare l’antagonismo in uno strumento di intimidazione nei confronti dello Stato, va ricordato che la Repubblica democratica dispone degli strumenti giuridici e istituzionali per difendere se stessa.

Non con la vendetta, non con la violenza, ma con la fermezza delle istituzioni, la certezza delle regole e l’autorevolezza della magistratura.

Uno Stato democratico non deve temere chi cerca di sfidarlo: deve avere la forza e la determinazione di far rispettare la legge. Sempre, per tutti e senza eccezioni.

Torino merita di tornare a essere una città libera, sicura e rispettata. E nessun centro sociale, nessun movimento politico e nessuna organizzazione antagonista possono considerarsi al di sopra della legge.