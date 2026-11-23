Il dibattito sulla legittima difesa si riaccende a “Fuori dal Coro”, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano su Rete 4. Viene ripresa la vicenda di Jonathan Maria Rivolta, 33 anni, protagonista di un episodio di cronaca avvenuto il 14 gennaio 2026 a Sant’Antonino Ticino, frazione di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Jonathan, che aveva appena terminato un turno di notte e stava dormendo, sostiene di aver sentito i ladri entrare nella villetta di famiglia. Una volta sceso di sotto e sorpreso i criminali, durante la colluttazione che ne è seguita ha colpito con un coltello uno degli intrusi, Adamo Massa, 37 anni, morto successivamente in ospedale.

Lo stesso Jonathan è nello studio di Mario Giordano per raccontare la sua storia e il conduttore riassume il caso: “Lei stava dormendo, ha sentito dei rumori, si è accorto che c’erano dei ladri in casa, erano tre persone, lei scendendo ha preso un coltello, una di queste persone le si è buttata conto, lei l’ha colpito e questo ladro sarà poi abbandonato dai complici davanti all’ospedale e morirà. Lei che cosa ricorda di quei momenti?”. Jonathan, allora, attacca il suo racconto: “Io ricordo che in quei momenti ho preso il pugnale, appunto, per riuscire a usare un concetto di deterrenza, cioè fargli paura. Era un pugnale da sopravvivenza, perché faccio trekking. Io non l’avevo ancora visto il ladro, sentivo parlare due persone dopo che il vetro della cucina è stato rotto. Quindi sono entrato in un corridoio dove sono stato bloccato dal ladro, il ladro mi ha messo le mani addosso”. Giordano chiede: “Quindi lui è venuto addosso, lei ha avuto paura in quel momento?”. Jonathan conferma: “In quei momenti sì, però ho scoperto che non ci si può permettere di usare la logica razionale. In quei momenti il cervello ti dice di salvarti la vita, ti ordina di salvarti la vita. Quindi o ti ordina di scappare o di attaccare. Forse per il mio condizionamento, dovuto al fatto che faccio arti marziali da svariati anni, il mio cervello ha attaccato e mi ha ripreso”.