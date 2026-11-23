Una quindicina di ombrelli neri si apre sotto il sole di una novembrata romana. Già questo desta qualche sospetto. È il primo dettaglio da guardare nel filmato che Libero ha acquisito in esclusiva sul corteo studentesco di venerdì scorso. In viale Trastevere c’erano venti gradi. Eppure, davanti al ministero dell’Istruzione, più di qualcuno a un certo punto staziona con parka invernale, cappuccio, passamontagna, Ffp2.

Tutto rigorosamente nero. Come gli ombrelli, che in questa recita della guerriglia sono iniziati a spuntare per facilitare il cambio di costume fra le seconde file di manifestanti. E solo al momento opportuno: quando i gruppi composti da Potere al Popolo, Osa, Cambiare Rotta, Les Blocages, Rete degli Studenti Medi e movimenti per la casa raggiungono Palazzo Bazzani, di fronte agli agenti in assetto antisommossa schierati a protezione dell’edificio. Ancora per qualche secondo si alzano i soliti slogan antigovernativi.

Sgradevoli, ma insomma, finché si canta tutto ok. Dietro però un manipolo inizia ad uscire dalla barriera di ombrelli già bello travisato. Mentre alcuni si preparano, le prime file restano compatte. In questo modo chi guarda dalla strada vede soprattutto loro. Poi un uomo a volto scoperto si avvicina alla testa del corteo insieme a una persona già in tenuta da black bloc e chiede a quelli davanti di spostarsi. Lo fanno. Poco dopo, esplode la prima bomba carta. Lo schema è ancor più evidente, persino coreografico, quando parte l’immancabile colonna sonora di queste occasioni: «Bella ciao».

Il canto sembra quasi rallentare al momento dell’ultima strofa, come se i preparativi dietro le quinte non fossero ancora finiti. Poi il coro termina e, in quell’esatto momento, la testa del gruppo si apre, con un povero studente che la sinistra chiede di compatire che scaglia oggetti verso gli agenti. Altre esplosioni, scudi di Lexan che spariscono tra i fumogeni, sampietrini che volano.

Il canto era farsesco, tutti stavano aspettando che il gruppetto di assaltatori si preparasse, per poi cambiare disposizione. In una successiva sequenza conviene guardare un altro dettaglio: gli striscioni. Portano scritte contro il riarmo e il carovita. Li si vede alzarsi, spostarsi, richiudere lo spazio fra un gruppo e l’altro. Sono abbastanza alti da coprire le sagome di chi li impugna.Quindi, in realtà, fanno da sipari. Testimoni raccontano a Libero di aver visto il loro movimento ripetersi durante i preparativi dei vari assalti, e poi mentre coprivano alcuni che si sfilavano gli indumenti scuri.In uno degli intermezzi compare pure la magic box di questi illusionisti rossi: un carrello della spesa.

Da lí dentro anziché conigli pescano petardi, sassi, bottiglie e caschi da lanciare. Solo che non basta. Una dozzina di sagome inizia a maneggiare un cartello stradale come fosse un ariete. Si fanno largo tra due ali di giovanissimi che immortalano il tutto. Viene lanciato verso la scalinata senza che possa ferire nessuno. Ma l’escalation sembra ad un passo. Poi qualcuno sente il bisogno di scagliare un monopattino elettrico. Sì, quelli che ai tempi dei cortei gretini questi stessi studenti ci spiegavano che ci avrebbero dovuto aiutare a salvare il mondo dallo smog. Oggi li riciclano come catapulte.

A quel punto i due studenti, Andrea e Marcos, si sganciano dalla folla e si siedono davanti ai blindati per fare scudo col proprio corpo. I lanci si fermano. I bersagli dei compagni, per fortuna solo dialettici, diventano loro. Un intervento che, almeno stavolta, ha rovinato agli autori la sceneggiatura classica: scontri, agenti feriti, politici dem che compatiscono i manganellati. Ma un fatto resta: l’autopsia dei frame svolta da Libero smentisce una volta per tutte la favola delle quattro mele marce che ricorrono alla violenza, degli «infiltrati» che rovinano lo spirito hippie dei cortei, degli innocenti ostaggio dei facinorosi. No, i filmati di viale Trastevere mostrano chiaramente la pièce della sassaiola, fatta di attori protagonisti, ma pure di comprimari, comparse, costumisti e un regista comune.Se a lanciare petardi è uno, a coordinarsi sono in cento.