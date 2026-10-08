Libero logo
Abbonamento Digitale

Ricina, il suocero contro Gianni di Vita: "Mia figlia doveva cantargliele prima"

giovedì 8 ottobre 2026
Ricina, il suocero contro Gianni di Vita: "Mia figlia doveva cantargliele prima"

1' di lettura

"Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di rilievo su tutte le piste possibili. Quella della accidentalità è, francamente, la più improbabile". Su questo la procuratrice della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, sembra non avere dubbi. E mentre il giallo sembra sempre più vicino alla soluzione, Salvatore Di Ielsi dice la sua. L'uomo, padre di Antonella e nonno di Sara, svela qualcosa in più ai microfoni di Dentro la Notizia su Canale 5. 

La domanda choc online su come "far morire qualcuno": ricina, svolta imminente

Una frase comparsa online e ora al centro degli accertamenti sul caso della ricina che ha provocato la morte di Sara Di ...

"Perché è successo? Magari per una schifezza - afferma in riferimento a Gianni Di Vita rispettivamente marito e padre delle vittime -. Per una donna si deve arrivare a questo?". E ancora: "La moglie avrebbe dovuto cantargliele, per quello che ho saputo io, da parecchi anni a lui". "Io da principio mi facevo un pensiero - conclude poi -. Non è possibile che abbia fatto tutto da solo, sapendo quello che c'era intorno, però è stato coinvolto perché io a lui l'ho chiamato il 'bravo fesso', cioè è bravo ma è pure fesso. Poi, voi lo sapete, siamo uomini".

"Il computer della ricina?": la clamorosa nota della Procura spiega tutto

Nessuna traccia di ricerche online sulla ricina sarebbe stata trovata nei dispositivi informatici sequestrati nell'a...

In ogni caso il fascicolo aperto all'inizio di aprile dalla Procura di Larino resta per duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico, a carico di ignoti. Al momento non risultano persone indagate come possibili responsabili delle due morti. 

tag
salvatore di ielsi
ricina
gianni di vita

Pietracatella La domanda choc online su come "far morire qualcuno": ricina, svolta imminente

Pietracatella "Il computer della ricina?": la clamorosa nota della Procura spiega tutto

Il giallo di Pietracatella Ricina, trovata una borsa a casa di Gianni Di Vita: era della moglie

ti potrebbero interessare

È Sempre Cartabianca, "non vi autorizzo". Garlasco, Marino braccato dalla giornalista: è gelo

È Sempre Cartabianca, "non vi autorizzo". Garlasco, Marino braccato dalla giornalista: è gelo

Roberto Tortora
Iacopini preso a calci in monopattino, spuntano altri casi analoghi: cosa emerge

Iacopini preso a calci in monopattino, spuntano altri casi analoghi: cosa emerge

Lo Stato chiede 250.000 euro ai no-Tav

Lo Stato chiede 250.000 euro ai no-Tav

Andrea Muzzolon
Il corteo antifascista è la fiera dell'odio politico

Il corteo antifascista è la fiera dell'odio politico

Lorenzo Cafarchio