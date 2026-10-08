Imperia, Gioventù Nazionale sbugiarda il collettivo rosso e denuncia Ilaria Salis: "Rissa? Una balla"

La violenza rossa colpisce ancora. A Imperia il collettivo Spiraglio imperiese ha sostenuto di essere stato attaccato dai ragazzi di destra: "Un compagno ha offerto un volantino a una coppia di ragazzi, tra cui il responsabile di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale Imperia. Subito dopo, a volantinaggio finito, i compagni hanno cominciato a disperdersi, e solo allora è arrivata la risposta: il presidente di As-Gn ha ben deciso di sguinzagliare i propri bodyguard dietro ai compagni che si erano allontanati, raggiungendo uno di loro alle spalle e aggredendolo. L’aggressore si è ritirato solo alla risposta del ragazzo colpito e dopo l’arrivo degli altri compagni", aveva scritto, pubblicamente, il Collettivo antifa ligure. Peccato però che fosse una balla.

Il presidente di Gn, Tommaso Cicerone, ha così deciso di sporgere querela per diffamazione. E non solo, riferisce al Secolo d'Italia, al collettivo di sinistra ma anche contro la parlamentare Ilaria Salis, che ha ricondiviso il post per esprimere la propria "solidarietà" al presunto compagno aggredito. "La versione dei fatti riferita dai nostri ragazzi contrasta totalmente con quella raccontata da Spiraglio Imperiese. Non ci sarebbe stata alcuna rissa che abbia coinvolto militanti di Gioventù Nazionale: al contrario, secondo quanto riferito dai diretti interessati, due minorenni, uno dei quali appartenente al nostro movimento e l’altro completamente estraneo alla politica, sarebbero stati seguiti e avrebbero vissuto una situazione da loro percepita come intimidatoria", ha tenuto a precisare Gioventù Nazionale.