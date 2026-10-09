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Firenze, violenza sul bus: insulti e sputi alla conducente

venerdì 9 ottobre 2026
Firenze, violenza sul bus: insulti e sputi alla conducente

2' di lettura

Un nuovo episodio di violenza ai danni di una conducente di Autolinee Toscane riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nel trasporto pubblico fiorentino. La donna è stata insultata e poi colpita con uno sputo da un uomo a bordo di un monopattino elettrico, in via Nazionale. A denunciare l’accaduto è Fast Confsal, che chiede nuovamente cabine protette, sistemi di allarme e controlli più frequenti, definendo l’aggressione inaccettabile.

L’episodio, come riporta ilTirreno, si inserisce in un contesto di crescente difficoltà per il settore. Secondo i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl, nel 2026 si sono dimessi cinquanta conducenti, quasi uno a settimana. Tra le cause indicate figurano turni pesanti, traffico intenso, tempi di percorrenza inadeguati, ritardi, corse cancellate e capolinea occupati dalle automobili. Queste criticità alimentano le tensioni con i passeggeri, che spesso si riversano sugli autisti.

Negli ultimi mesi si sono verificati altri episodi gravi: a luglio una conducente è stata minacciata di morte dopo la soppressione di alcune corse, mentre ad agosto un autista è stato aggredito fisicamente in piazza Dalmazia, riportando ferite che hanno richiesto dieci giorni di prognosi.

Autolinee Toscane conferma le dimissioni, considerandole però parte del normale ricambio del personale, pari a circa il 5% dei dipendenti. I sindacati contestano questa interpretazione e denunciano condizioni lavorative sempre meno sostenibili.

Anche la Cisl Firenze-Prato sollecita interventi concreti e rapidi. Pur accogliendo positivamente l’apertura degli assessori a un confronto con l’azienda, chiede misure immediate per migliorare turni, percorrenze, gestione dei ritardi e priorità semaforica degli autobus, evitando ulteriori rinvii.

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