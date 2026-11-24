Un video mostra le ultime ore di vita di Gianni De Gennaro. L’ex capo della polizia è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del casale di Fonteblanda. De Gennaro si era rifugiato in Maremma venerdì pomeriggio, poi si è tolto la vita all’alba di sabato. Il settantottenne era stato recentemente indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

Come mostra il video, ora nelle mani degli inquirenti, all’alba di sabato Gianni De Gennaro aveva rivolto un colpo di pista verso il terreno, per provare se la sua pistola, una Ruger 380, funzionasse. Poi l’uomo ha fatto rientro in casa. L’ex capo della polizia è stato ritrovato senza vita qualche ora più tardi. A trovare il corpo è stato il custode Giuseppe Soccu. Allertato dalla moglie di De Gennaro, l’uomo si era recato al casale e lo ha visto il riverso su una poltrona con l’arma a terra da una finestra della depandance.

Accanto al corpo senza vita, era presenti anche le lettere scritte dal settantottenne, rivolte ai familiari e al custode. Inoltre, c’erano altre due buste, indirizzate “al procuratore di Caltanissetta” Salvatore De Luca e “A chi vorrà pubblicare”. Si parla di toni durissimi - da chi ha potuto leggerle - e un passaggio “che nemmeno la mafia”, che pure voleva ucciderlo, “aveva ottenuto”. Lettere e buste rappresentano il testamento di De Gennaro. Per gli inquirenti, potrebbero fornire dettagli importanti degli ultimi due anni dell’ex capo della polizia. Probabile che l’uomo avesse voluto denunciare anche quanto accaduto negli ultimi dieci giorni, con le perquisizioni dei carabinieri del Ros nella sua casa, nel suo ufficio e in quelli dei collaboratori più stretti e nell’abitazione del figlio. Oltre alla richiesta di arresto per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio (negata dal gip, ma rilanciata dai pm con ricorso al tribunale del Riesame). “Ho la coscienza a posto, non ho nulla da temere”, erano le sue parole, emerse in alcune intercettazioni. Le lettere sono ora al vaglio dei magistrati di Firenze e Grosseto. Si indaga per istigazione al suicidio contro ignoti. In seguito, si deciderà quando renderle pubbliche. “Vuole riscrivere la storia senza conoscerla”, come confessato dallo stesso De Gennaro.

Intanto, continuano le indagini. Alle 14:30 di venerdì, il settantottenne era partito da Roma con due borse piene di documenti (carte processuali, ritagli di giornale e appunti sulle inchieste per le stragi di mafia). Ha portato con sé anche un hard disk. “Ecco quello che cercate, non contiene nulla di rilevante”, era un biglietto accanto all’hard disk. Anche questi elementi sono al vaglio degli inquirenti. Gianni De Gennaro aveva comunicato alla moglie Carla “di voler andare in campagna “perché voglio leggermi le carte in tranquillità“. Con gli avvocati, Franco Coppi e Francesco Bertorotta, aveva concordato di chiedere un rinvio dell’udienza al Riesame già fissata per l’1 dicembre. Alle 17:30, all’arrivo a Fonteblanda, aveva congedato autista e uomo della custodia. Qualche ora più tardi, aveva avvertito la moglie: ”Ormai è tardi, rientro domani”. Proprio la donna, non avendo sue notizie, aveva allertato il custode, che poi ha trovato il corpo senza vita nella mattina di sabato.