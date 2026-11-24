I furti nei supermercati cambiano volto e preoccupano sempre di più gli operatori della grande distribuzione, non più semplici episodi di taccheggio ma furti organizzati e pianificati nei dettagli, nel mirino dei criminali alcolici, prodotti di bellezza, elettrodomestici. In diverse strutture del Veneto, soprattutto nell’area di Mestre, sarebbero stati segnalati ripetuti tentativi di furto messi a segno da bande organizzate provenienti dall’Est, capaci di muoversi rapidamente da un punto vendita all’altro. Non si parla più soltanto di singoli prodotti nascosti sotto i vestiti o negli zaini, ma di interi carrelli riempiti con articoli costosi, per un valore che, in alcuni episodi segnalati, avrebbe superato i 4.000 euro, arrivando in un caso vicino ai 5.000.

Tra gli articoli maggiormente presi di mira figurerebbero bottiglie di alcolici di marca, cosmetici e creme di fascia alta, cartucce per stampanti e spazzolini elettrici con relativi ricambi. Si tratta di prodotti che hanno un valore commerciale elevato e che possono essere facilmente immessi nei circuiti della rivendita illegale. In alcuni casi, secondo le ricostruzioni degli addetti alla sicurezza, sarebbero stati sottratti interi quantitativi di prodotti appartenenti alla stessa categoria. A rendere più complesso il fenomeno sarebbe la presenza di gruppi composti da tre o quattro persone, con ruoli distinti e una capacità di spostamento tra diverse province. Gli addetti alla sicurezza dei punti vendita avrebbero intensificato lo scambio di informazioni, anche attraverso canali di comunicazione condivisi, per segnalare eventuali presenze sospette e riconoscere persone già individuate in precedenti episodi. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza rappresentano uno strumento importante per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali collegamenti tra i diversi tentativi di furto. Resta ora da capire quanto sia estesa la rete di questi gruppi e se dietro i singoli episodi ci sia un’organizzazione più ampia, capace di operare su territori diversi.