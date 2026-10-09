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"Vieni fuori che...": il consigliere dem insulta la forzista, esplode il caso

venerdì 9 ottobre 2026
"Vieni fuori che...": il consigliere dem insulta la forzista, esplode il caso

2' di lettura

Tensione durante una seduta del consiglio comunale di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, dove il consigliere del Pd Angiolo Bernardi avrebbe rivolto minacce e insulti alla consigliera di Forza Italia Ilaria Boggi. A denunciare l’accaduto è stata la stessa esponente azzurra, che ha riferito le parole pronunciate nei suoi confronti: "Vieni fuori che ti faccio un c… così". Boggi ha inoltre criticato il mancato intervento del sindaco, presente in aula, chiedendo alla maggioranza di condannare pubblicamente gli insulti e di fornire risposte ai cittadini.

Secondo la consigliera, come riporta ilGiornale, la tensione sarebbe stata preceduta da altri insulti e da un tentativo di impedire la discussione degli atti presentati dall’opposizione, poi respinti. Sulla vicenda è intervenuto il coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana, Marco Stella, che ha definito le minacce "gravissime" e ben oltre i limiti di un acceso confronto politico. Stella ha chiesto al sindaco e ai vertici provinciali e regionali del Pd di intervenire, invitando Bernardi a scusarsi per quella che ha definito una condotta vergognosa. Ha inoltre sottolineato la particolare gravità delle parole rivolte a una donna all’interno di un luogo istituzionale.

Dura anche la posizione di Lorenzo Paladini, coordinatore provinciale di Forza Italia a Pisa, che ha ricordato i precedenti insulti attribuiti a Bernardi sui social nei confronti del centrodestra. Paladini ha chiesto le dimissioni del consigliere e sollecitato il sindaco a prendere pubblicamente le distanze dall’accaduto. "Se il capo della maggioranza non è in grado di garantire il rispetto nell’aula che la sua maggioranza governa, ne tragga le conseguenze", ha dichiarato Paladini, ribadendo la necessità di tutelare il rispetto reciproco e la dignità delle istituzioni democratiche.

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