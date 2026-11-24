“Ma questo ragazzo sta bene?”: è questa la domanda che pone Milo Infante, parlando di Andrea Sempio. Nella puntata odierna di Ore 11, viene analizzato il profilo psichico del trentottenne, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 (per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a sedici anni di carcere).

Al vaglio degli inquirenti c’è proprio una valutazione psichica di Andrea Sempio. Come sottolineato a Ore 11, la Procura di Pavia ha chiesto al professor Roberto Catanesi di svolgere una consulenza psichiatrica sull’indagato. Tra le richieste, legge Milo Infante: “Se Andrea Sempio possa qualificarsi come persona socialmente pericolosa e, in tal caso, specifichi quale sia la misura di sicurezza più idonea ad applicare nel caso di specie e indichi altresì le strutture terapeutiche ritenute più adatte all’applicazione dell’eventuale misura di sicurezza”. Il conduttore di Ore 11 poi chiede agli ospiti: “Che tradotto, che vuol dire?”.

Sotto la lente di ingrandimento i pensieri di Andrea Sempio trapelati negli anni. In studio si analizzano anche gli scioccanti libri letti - “21 tecniche per uccidere silenziosamente” tra gli altri - e alcune dichiarazioni che il trentottenne aveva fatto in passato, in cui non si era mai mostrato pentito di alcune scelte fatte. “Un giorno scopriremo che la Procura di Pavia ha chiesto al professor Catanesi quello che si stanno chiedendo in molti: ma questo ragazzo sta bene?”, incalza Milo Infante.

La psichiatra Sarah Viola ha così commentato: “Non si guarisce da questi disturbi. Non chiede aiuto. È sintonico con quello che pensa. Non si chiede mai: ‘ma andrà bene quello che penso?’ Non c’è mai un dubbio”. E il conduttore di Ore 11 ha poi concluso: “Sembra che la Procura ritenga che non sia guarito. Oggi Sempio legge ancora ‘21 tecniche per uccidere silenziosamente’? o è passato a Pollyanna?. Cioè, cosa legge ancora Andrea Sempio?”.