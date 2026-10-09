Sesto Calende, immigrato fuori controllo sfascia tavoli e sedie: il video-choc

Ennesimo episodio di degrado nelle nostre città. Un immigrato, completamente fuori controllo, si è reso protagonista di un gesto vergognoso. In piena notte, lo straniero ha sfasciato tavolini e sedie di un locale a Sesto Calende. L'uomo, probabilmente sotto effetto di alcol o di stupefacenti, ha agito indisturbato. Ma l'episodio è stato ripreso dalla fotocamera di uno smartphone. E la clip è stato subito pubblicata sui social ed è diventata virale, tanto da attirare l'attenzione di Silvia Sardone. "Immagini da Sesto calende - ha scritto la vicesegretaria della Lega in allegato al video pubblicato su Instagram -, dove un ubriaco nella notte distrugge i plateatici del lungofiume". Sicuramente si tratta di una risorsa boldriniana che ci pagherà la pensione.

Sotto al video pubblicato da Silvia Sardone in tanti hanno postato commenti: "Mandate il conto dei danni alla Boldrini.....è una sua risorsa!!", "Siamo stanchi...siamo stanchi...stanchi e invasi da questa gente, che distrugge tutto quello che gli italiani creano", "Sicuramente alcuni, che sappiamo bene chi sono, giustificano il suo comportamento dicendo che mentalmente non sta bene, e negano la violenza clandestina", "Dipendesse da me pagherebbero i danni i partiti che li spalleggiano", "Sta pagando la pensione del proprietario", "Una risorsa in più".