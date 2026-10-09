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Aida Yespica, incidente in Smart: si schianta contro i cassonetti e rifiuta di l'alcol test

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venerdì 9 ottobre 2026
Aida Yespica, incidente in Smart: si schianta contro i cassonetti e rifiuta di l'alcol test

1' di lettura

Incidente per Aida Yespica questa mattina all'alba nel quartiere Parioli di Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la showgirl intorno alle 5.30 all'incrocio tra via delle Belle arti e via Bruno Buozzi ha perso il controllo della sua auto, una Smart Fortwo, andando a sbattere contro cinque cassonetti dei rifiuti e piombando infine anche contro una Toyota Aygo e una minicar Aixam Sport. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Ma sembra che la modella abbia perso il controllo della sua auto intorno alle 5:30 di questa mattina, venerdì 9 ottobre. Subito dopo lo schianto sul posto sono arrivati i carabinieri. La donna ha rivolto ai militari frasi ingiuriose. E per questo motivo è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.

Subito dopo sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi. Le forze dell'ordine la hanno invitata a sottoporsi all'alcol test. Nonostante si tratti la procedura standard, la showgirl si è rifiutata. E ora rischia la sospensione della patente. Il rifiuto dell'accertamento, infatti, è sanzionato dal Codice della strada e può comportare, appunto, la sospensione della patente. Non è stato accertato che Yespica fosse alla guida in stato di ebbrezza: saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire le sue responsabilità. 

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