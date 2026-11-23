“Questo Governo è sempre più patetico, ridicolo e imbarazzante”. Forte e categorico, Andrea Scanzi. Il giornalista del Fatto Quotidiano ha attaccato - ancora una volta - il Governo. Ma questa volta ha sbagliato bersaglio. Scanzi si è scagliato contro i magistrati che non potranno più avere interventi in televisione o in radio se non previa autorizzazione da parte della Consiglio Superiore della Magistratura. Per lui ci sarebbe il “bavaglio” imposto da Palazzo Chigi.

Peccato - non ricorda Andrea Scanzi - che magistratura ed esecutivo siano poteri separati e indipendenti. “L’ultimo bavaglio del Csm ai magistrati: niente interventi in tv o in radio senza autorizzazione”, recitava il post ripubblicato e firmato dal Fatto Quotidiano. Una scelta dettata dal Csm stesso per evitare che i magistrati intervengano ‘a briglia sciolta’ nelle trasmissioni. E Scanzi ci ha visto l’ennesima occasione per attaccare il Governo Meloni: “Questo governo è sempre più patetico, ridicolo e imbarazzante”.

Per fortuna, ci hanno pensato gli utenti su Facebook a insegnare ad Andrea Scanzi come funzioni la divisione dei potere in Italia. Sbugiardandolo. “Peccato che il Csm, che ha preso la decisione, sia un organismo indipendente dal Governo. Ma vabbé, non è che un giornalista in Italia debba sapere questi dettagli”, lo inchioda un utente. Altri continuano: “Lo ha stabilito una circolare del Csm altro che Governo. Ridicoli mistificatori”. E c’è anche chi chiede al giornalista del Fatto delucidazioni: “Di Grazia, cosa c’entra il Governo in una decisione assunta dal Csm che è organo terzo e non sotto il controllo diretto del potere esecutivo?” e anche “Non è colpa del Governo, ma del Csm. Enti totalmente diversi. Ma ti svegli? E tu ti definiresti giornalista?”. Insomma, in questo caso sarebbe stato meglio tacere.