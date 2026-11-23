Nella richiesta di arresto di Gianni De Gennaro, presentata dalla Procura di Caltanissetta, in poche righe, è raccontato un mondo. Una specie di retropalco, dove, dietro alle quinte del potere, si muovono fili, si aggiustano (o si prova a farlo) inchieste, si gestiscono nomine. Per anni le Procure hanno perso tempo dietro all’inesistente loggia Ungheria. Ma negli anni 2000 andare a caccia di compassi e grembiulini non solo è inutile, ma è fuorviante. Le intercettazioni di De Gennaro raccontano come i templi massonici siano stati utilmente sostituiti da altre camere di compensazione: fondazioni, centri studi, organismi di vigilanza. Ma quello che emerge in modo ancora più plastico è che uno dei principali obiettivi dei potenti è quello di mettere le mani sulla magistratura e su istituzioni simili, come le commissioni parlamentari d’inchiesta, nel nostro caso l’Antimafia.

Nell’istanza di custodia cautelare si legge questo breve passaggio su Francesco Cirillo, ex funzionario della Polizia di Stato e già prefetto: «Il De Gennaro lo ha proposto come consulente della Commissione parlamentare antimafia al dichiarato fine, nel corso delle intercettazioni captate, di cercare, pur senza riuscirvi, di condizionarne l’operato».I pm inseriscono Cirillo tra «i più stretti collaboratori» di De Gennaro che dovranno essere sentiti come testimoni sulla «conclamata attività depistante e di inquinamento probatorio» che sarebbe stata messa in atto dall’ex capo della Polizia.

L’INFILTRATO

L’Ufficio di presidenza della Commissione antimafia, nel luglio del 2023, delibera di avvalersi della sua collaborazione a tempo parziale (come richiesto dallo stesso poliziotto). A proporlo è la maggioranza, su input, sembra proprio di De Gennaro. Nel frattempo a Palazzo San Macuto arrivano le intercettazioni dell’inchiesta di Caltanissetta sul favoreggiamento aggravato a Cosa nostra in relazione alla gestione e al presunto insabbiamento del filone d’indagine Mafia e appalti del 1992. Da quelle carte emerge la vicinanza di Cirillo ai magistrati coinvolti nell’indagine nissena, in particolare a Gioacchino Natoli, campione della sinistra giudiziaria. Cirillo, a Palermo, presenta lo stesso Natoli alla presidente della commissione, Chiara Colosimo. Ma l’inchiesta è ancora segreta e Natoli, probabilmente, non è ancora indagato. Poi, però, c’è la discovery ufficiale del fascicolo della Procura e, nel corso della seduta del 29 aprile 2026, durante una seduta plenaria, la Colosimo comunica la decisione dell’Ufficio di presidenza di procedere alla revoca della consulenza di Cirillo.Le microspie della Procura hanno pizzicato Natoli mentre mette a punto la sua testimonianza davanti alla commissione.

Al telefono con l’ex collega e senatore pentastellato Roberto Scarpinato, Natoli pronuncia la famosa frase: «Tu mi alzi la palla...». Ma adesso scopriamo che in commissione poteva contare anche su altri amici. Il 28 marzo 2025 Natoli si presenta nell’ufficio presidenziale di De Gennaro presso il Centro studi americani, dove si trova anche Cirillo. De Gennaro prende informazioni sul procuratore di Caltanissetta Salvo De Luca. Da parte sua, Natoli cerca notizie sul suo presunto accusatore, il generale della Guardia di finanza Stefano Screpanti. Allo stesso tavolo, attento e curioso, siede, come detto, il consulente dell’Antimafia Cirillo.

INCONTRO CARBONARO

Per i magistrati siciliani «De Gennaro può contare su una “rete” di persone di grande rilievo istituzionale, che lo tutelano e sostengono, anche esponendosi in prima persona con nefaste conseguenze». Secondo i pm, l’ex capo della Polizia è «un vero e proprio punto di riferimento per svariate questioni per personaggi di alto spessore istituzionale». E per dimostrare questo assunto citano anche l’incontro in cui De Gennaro, Natoli e Cirillo discutono delle indagini della Procura di Caltanissetta.Cirillo è lì quasi in veste di segretario della seduta: pone quesiti, chiede precisazioni, è interessato a ricostruire la genesi dell’inchiesta che coinvolge Natoli. «Ma chi sono questi magistrati di Caltanissetta?» domanda De Gennaro. Natoli spiega che De Luca faceva il pm nel suo ufficio a Palermo. De Gennaro critica il nuovo corso della magistratura inquirente: «A me quello che mi fa paura è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia, senza sapere di che parlano». Ha nostalgia del secolo scorso, quando alcuni uffici giudiziari erano porti nebbiosi: «L’approccio delle Procure, allora, era prudente, intelligente, garbato, adesso necessariamente (devono, ndr) trovare il male, no? Che potrebbe pure non esserci il male».

Natoli prova a chiedere aiuto su Screpanti: «Se hai modo di sentirlo (probabilmente Andrea De Gennaro, fratello di Gianni e comandante generale della Guardia di finanza, ndr) che pesce è questo ora, generale di Corpo d’armata (abbassa il tono della voce, ndr) Screpanti». Natoli spiega che è capo di un nucleo alla Presidenza del Consiglio. «Questo era Capitano a Palermo ed era quello che cominciò a collaborare prima che io arrivassi in Procura con la Procura di Massa (sull’inchiesta che riguardava gli affari della mafia con la Ferruzzi in Toscana, ndr)» aggiunge Natoli, specificando che Screpanti è un suo coindagato. De Gennaro si mette al servizio della toga progressista: «E noi dobbiamo sapere che cosa?». Natoli lo ribadisce: «Gianni, chi cazzo è, che pesce è, che tipo di collegamenti ha...». Qui l’intercettazione diventa particolarmente scivolosa.De Gennaro: «Ci provo».Natoli: «Attenzione, non con i piedi...». De Gennaro conclude: «Io, se vuoi, senza fretta, quando incontro il Comandante cerco di indagare [...] sento con quella prudenza che ci siamo detti».

UN PM PER AMICO

Ma le relazioni scivolose di De Gennaro con la magistratura non sono finite. Quando i pm descrivono le esigenze cautelari per l’ex capo della Polizia citano le «rivelazioni di Michele Prestipino Giarritta», in quel momento procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, «su indagini in quel frangente coordinate dal più alto organismo inquirente dello Stato, la Dna, e in particolare sulla circostanza che De Gennaro era intercettato dalla Procura di Caltanissetta». Le toghe fanno anche riferimento ai «rapporti» di De Gennaro «con Giovanni Salvi», difensore di Prestipino, dopo che questi è finito sotto indagine.Salvi, lo ricordiamo, è l’uomo che da procuratore generale della Cassazione ha dovuto occuparsi del caso Palamara e ha deciso sommersi e salvati tra le toghe rimaste invischiate nelle chat dell’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati. Con un lodo immaginifico riuscì a evitare conseguenze disciplinari a moltissimi magistrati, depenalizzando, nel caotico suk delle nomine, l’autopromozione petulante.

Chi aveva contattato Luca Palamara per ottenere una promozione, perorando la propria causa, con la direttiva Salvi, veniva «amnistiato». In un’intercettazione del 2024, De Gennaro parla di Salvi con Flavio Di Pietro, l’amministratore delegato del consorzio Eurolink, chiamato a realizzare il Ponte di Messina, una mega opera attenzionata da più Procure: «Ho portato a casa un altro personaggio che ci potrà essere utile, il capo dell’organismo di vigilanza». Salvi viene definito «importante non per il lavoro che deve fare, ma per la comunicazione all’esterno». De Gennaro cala l’asso: «Ho portato a casa l’ex procuratore generale della Cassazione [...] che tra l’altro ha fatto per tanti anni il procuratore della Repubblica a Catania, quindi conosce quella realtà». Poi spiega il vero motivo della scelta per l’incarico, che non si concretizzerà e di cui Salvi, in quel momento, non sa ancora nulla: «L’ho portato a casa anche perché lui è persona legata al mondo della sinistra [...] però è persona di mia fiducia».

IL LITIGIO

A De Gennaro serviva la figurina da spedire nelle Procure in caso di problemi. Per quel posto aveva pensato anche a Giuseppe Pignatone, ex procuratore di Roma e presidente del Tribunale di Papa Francesco, successivamente accusato di avere favorito la mafia negli anni ’90 con omissioni e giochetti di prestigio. Un’accusa caduta in prescrizione. Ma che non ha cancellato la macchia delle case comprate con lo sconto e pagate in parte in nero a un’impresa edile di proprietà della mafia. Quando De Gennaro propone Salvi e Pignatone, Luciano Violante, ex presidente della Camera del Pds ed ex magistrato progressista, suggerisce per il ruolo un presidente di Cassazione, ma l’ex capo della Polizia difende la sua idea: «Siccome poi dovrà interloquire con le Procure [...] parlano un po’ lo stesso linguaggio, io infatti quando ho pensato a quei due...». E il prescelto dovrà «andare d’accordo pure con il Procuratore nazionale», Giovanni Melillo.«Ora provo a chiedere a Melillo», annuncia De Gennaro. Violante concorda: «Sì, chiedi a lui... lui tra l’altro è uno abbastanza...». De Gennaro completa la frase: «Sicuramente è dentro a quelle che sono le dinamiche».

In una successiva intercettazione Salvi viene definito dall’ex capo della Polizia come «attaccato ai soldi». L’ex magistrato lo scopre leggendo le trascrizioni e si arrabbia. Violante, amico di entrambi, fa da paciere: «Senti sono stato a colazione con quel nostro comune amico, quando vuoi poi fagli un colpo di telefono» dice a De Gennaro. Perché nelle centrali del potere non si possono incrinare i rapporti per una battuta mal riuscita.