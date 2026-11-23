Un’aggressione scioccante è avvenuta tra le vie di Napoli. Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre, un marocchino ha aggredito prima un uomo, ferendolo col machete, poi si è scagliato contro gli agenti di polizia che stavano provando a fermarlo.

I fatti risalgono alle 5.00 del mattino, a pochi passi dalla Stazione Centrale del capoluogo campano. I residenti hanno segnalato l’esplosione di una furiosa rissa in piazza Principe Umberto. Accorsi sul posto, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno trovato soltanto un tunisino di vent’anni. Il ragazzo era da solo, mentre il marocchino con cui era iniziata la colluttazione si era allontanato. Dopo una fase di tregua, il tunisino sarebbe tornato sui propri passi, per trovare il rivale. Ne è scaturita una nuova rissa, questa volta più violenta. Il trentunenne marocchino avrebbe estratto un machete, colpendo il ventenne con un violento colpo tra collo e spalla. Nonostante il sangue perso, il tunisino è riuscito a trascinarsi fino alle volanti per chiedere aiuto ai poliziotti che erano rimasti a presidiare il perimetro tra piazza Principe Umberto e corso Garibaldi. Poi ha indicato loro l’uomo che lo aveva appena colpito.

Alla vista degli uomini in divisa, l’aggressore marocchino ha tentato di nascondere l’arma infilandola nei pantaloni, in seguito si è dato allo fuga precipitosa. È partito l’inseguimento, conclusosi in piazza Giovanni Leone. Il trentunenne si è disfatto del machete, abbandonandolo nei pressi dell’albero di Natale allestito in piazza. Nel tentativo di arresto, ci sono state diverse colluttazioni: tre agenti hanno riportato diverse contusioni ed escoriazioni, giudicate guaribili dai medici con cinque giorni di prognosi.

Nella giornata di domenica 22 novembre, gli agenti hanno svolto sopralluoghi, recuperando sia il machete, con una lama lunga circa cinquanta centimetri, sia una pistola a salve. Dopo la grave ferita, il tunisino è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare. Gli è stata riscontrata una profonda lesione da taglio, associata a una frattura. Il ventenne è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il trentunenne marocchino, invece, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.