“Andrea Sempio è un predatore in agguato”. È questa la posizione di Luca Fazzo, intervenuto a Ore 11, il programma condotto da Milo Infante. Il caso Garlasco si arricchisce ogni giorno di nuove prove e rianalisi. Sotto la lente di ingrandimento la posizione di Andrea Sempio. Il prossimo 25 febbraio 2027 ci sarà l’udienza preliminare per il trentottenne, accusato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 (per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni).

Nella puntata odierna di Ore 11, si è analizzato il profilo si Andrea Sempio. Sono stati analizzati i soliloqui ritrovati sul suo hard disk, ma anche le foto scattate a una donna sotto la fonna. “La Procura, attraverso questi video, trova una personalità compatibile con quel tipo di omicidio che, dobbiamo sempre ricordare, essere un omicidio molto violento”, bacchetta Monica Leofreddi.

Poi Milo Infante fa un excursus sul profilo dell’indagato, partendo della parole della legale Angela Taccia detta in passato. “Ricordiamo le parole di Angela Taccia. Si dice assolutamente serena difronte a una giuria popolare in quanto ‘Andrea Sempio gode, godrebbe di una grande popolarità tra le persone’. Alla luce di questo, magari le persone hanno anche un’idea un po’ diversa rispetto a qualche tempo fa, ma attenzione: non è voler andare a vedere dal buco della serratura cosa fa o cosa faceva Sempio nel privato, fa parte del processo investigativo che ricorre in maniera importante nella carte della Procura di Pavia. Non è marginale, non è qualcosa che va oltre”.

Sul tema dei filmati rinvenuti sull’hard disk, il giornalista Luca Fazzo è categorico. “Sempio è un predatore in agguato. Ricordiamoci di quando approfitta che una collega salga sulla scaletta per fotografarle le mutande. Lui è un operativo, non è un contemplatore o un utente e basta”. E poi conclude: “È un buon tempone che lascia le sue impronte sulla scena del delitto. Non sappiamo quando, su quello ci sarà partita. Ma che l’impronta sulla scala sia di Sempio è assodato”.