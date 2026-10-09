"Tua figlia...": prima le accuse sulla chat delle mamme, poi si scatena la rissa

Una discussione nata all’interno di un gruppo WhatsApp di genitori si è trasformata in una violenta rissa tra due madri davanti a una scuola primaria di Giugliano, in provincia di Napoli. L’episodio è avvenuto la mattina di giovedì 8 ottobre, all’orario di ingresso degli alunni, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma.

Secondo quanto riportato da TeleClubItalia, la vicenda sarebbe iniziata alcuni giorni prima, quando le due donne, entrambe madri di bambini che frequentano il I Circolo Didattico "Ippolito Nievo", avrebbero avuto un acceso confronto nella chat WhatsApp che riunisce i genitori della classe.

All’origine della lite ci sarebbe un episodio che ha coinvolto i rispettivi figli: un’offesa che un bambino avrebbe rivolto a una compagna. La questione, invece di essere risolta attraverso un chiarimento, avrebbe alimentato tensioni e incomprensioni tra le due famiglie, fino a sfociare nello scontro avvenuto davanti all’istituto scolastico.

La mattina dell’8 ottobre, le discussioni sono proseguite all’esterno della scuola, dove il confronto verbale è rapidamente degenerato. Dopo gli insulti, le due donne sarebbero passate al lancio di oggetti e all’aggressione fisica, dando vita a una vera e propria rissa.

La scena si è svolta sotto gli occhi di studenti, genitori e insegnanti presenti in quel momento per accompagnare i bambini a scuola, provocando inevitabilmente momenti di tensione.

La situazione è tornata sotto controllo soltanto grazie all’arrivo dei carabinieri, intervenuti per separare le persone coinvolte e impedire che lo scontro potesse avere conseguenze più gravi.