Torino, si avvicina a due ragazze sedute su una panchina: il gesto sconcertante dopo averle salutate

Si è avvicinato a due giovani amiche neppure ventenni che si erano sedute a chiacchierare su una panchina in piazza a Pinerolo poi le ha palpeggiare, ha tentato di baciarle e le ha invitate a seguirlo a casa. Solo la reazione di una coppia di anziani che passeggiava lì vicino ha permesso alla coppia di amiche di liberarsi dall'approccio invasivo dell'uomo, un quarantaquattrenne residente nel torinese che si è allontanato prima dell'arrivo dei carabinieri. Giunti sul posto, i militari, dopo aver raccolto le testimonianze delle due giovani e degli anziani, sono riusciti poco dopo a identificare l'autore della violenza sessuale e a chiedere a suo carico una misura cautelare alla procura di Torino. Accolta la richiesta, nei giorni scorsi giorni il gip del tribunale ha emesso nei confronti dell'uomo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.