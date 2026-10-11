Parcheggio del supermercato, quando scatta la multa da 990 euro

Il Codice della strada può essere applicato anche nei parcheggi privati dei supermercati, con multe e, nei casi previsti, decurtazione dei punti dalla patente. A determinare l'applicabilità delle norme è soprattutto l'accessibilità dell'area, generalmente aperta a tutti i clienti e non riservata a persone preventivamente autorizzate.

Come ricorda Brocardi.it, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 17279 del 2009, le regole sulla circolazione possono valere anche negli spazi privati aperti al pubblico. La proprietà privata, quindi, non esclude automaticamente l'applicazione delle disposizioni stradali, soprattutto quando l'area è frequentata da una pluralità indeterminata di automobilisti.

Tra le violazioni più rilevanti figura l'occupazione abusiva degli stalli riservati alle persone con disabilità. Per auto e altri veicoli, esclusi ciclomotori e motocicli a due ruote, la sanzione prevista dall'articolo 158 del Codice della strada va da 330 a 990 euro, con la decurtazione di sei punti dalla patente.

Anche parcheggiare in uno stallo riservato senza esporre il contrassegno richiesto può comportare conseguenze economiche e amministrative. Secondo quanto riportato da Brocardi.it, la multa può arrivare a 600 euro, con la perdita di quattro punti e l'eventuale rimozione del veicolo, a spese del proprietario. Le conseguenze dipendono dalla violazione contestata.

Gli obblighi degli automobilisti riguardano anche la circolazione interna: occorre rispettare stop, precedenze, segnaletica e indicazioni relative a corsie e intersezioni.

In caso di incidente, le autorità possono ricostruire la dinamica, verificare eventuali manovre pericolose e accertare le responsabilità. Nei casi previsti, possono inoltre effettuare controlli sul tasso alcolemico dei conducenti. Anche nel parcheggio del supermercato, dunque, comportamenti scorretti possono avere conseguenze legali.