Da un vecchio campionario dell’Istituto Poligrafico dello Stato è saltata fuori una banconota da 500 franchi francesi sconosciuta ai numismatici. Era stata stampata a Roma per i territori francesi occupati dall’Italia durante la Seconda guerra mondiale.

A scoprire il biglietto, nel settembre scorso, è stato Gerardo Vendemia, ingegnere, collezionista e autore del catalogo «La Cartamoneta Italiana» che ora ha ricostruito la sua storia consultando oltre diecimila pagine di documenti dell’Archivio storico della Banca d’Italia, riuscendo a spiegare anche per ché non sia andato distrutto. Largo quasi venti centimetri, con elaborati fregi blu, carta filigranata e la scritta rossa «CAMPIONE», un’intestazione bilingue: «Cassa Centrale di Credito – Caisse Centrale de Crédit» e Giulio Cesare, il conquistatore della Gallia, è l’unico esemplare finora conosciuto.Ebbene, la banconota risale al 1943, ma già nel 1940 erano stati previsti sette tagli, da 5 a 5.000 franchi. Il progetto venne accantonato, ma fu ripreso dopo l’occupazione italiana della Francia meridionale e della Corsica nel 1942: le banconote vennero effettivamente stampate, come conferma il verbale di una riunione della Commissione consultiva per il diritto di guerra del 12 gennaio 1943, scovato da Vendemia in un fascicolo di oltre quattrocento documenti, ma non entrarono mai in circolazione. Questo perché il governo francese accettò di versare all’Italia un miliardo di franchi al mese per sostenere le spese dell’occupazione.

A salvare la banconota da 500 franchi dal macero come le altre potrebbe essere stato lo stesso Istituto Poligrafico dello Stato, che l’aveva conservata in un campionario utilizzato per mostrare ai potenziali clienti la propria capacità di stampare banconote, francobolli e altre carte valori. Tra i documenti esaminati da Vendemia figura infatti una lettera del 6 ottobre 1953 con cui il Poligrafico intratteneva rapporti commerciali con Tony Vallone, un intermediario impegnato nelle trattative per ottenere commesse dal governo dell’Honduras.È dunque possibile che, a dieci anni dalla fine dell’occupazione italiana della Francia, i 500 franchi fossero ancora utilizzati come esempio della qualità e delle tecniche di stampa del Poligrafico.