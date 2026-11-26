Otto arresti da gennaio, quasi trent’anni di borseggi alle spalle e un nuovo fermo in flagranza. Nella sua “carriera” ne ha collezionati a centinaia. Ma il carcere, per lui, è troppo: «Sproporzionato». Così il giudice ha lasciato libero Vasile Vecu Maduta, 57 anni, romeno, veneziano d’adozione dal 1999, per tutti “Sbessoeta”, soprannome dovuto al mento appuntito. Fermato sabato a Santa Lucia con tre complici, lunedì è uscito con un divieto di dimora a Venezia. Ancora una volta, il borseggiatore è tornato in libertà. La scena è all’imbarcadero della linea 2. Gli agenti del nucleo antiborseggio seguono cinque persone: prima puntano lo zaino di una turista lettone, ma non riescono ad aprirlo. Cambiano bersaglio e sfilano il portafoglio dal borsello di un altro viaggiatore lettone. Gli agenti documentano tutto: tre vengono bloccati in flagranza, gli altri due fuggono. Tra i fermati ci sono Maduta e due donne di 34 e 30 anni. Dopo la notte nelle celle di sicurezza del Tronchetto, lunedì arrivano davanti al giudice per il rito direttissimo. Il pm Stefano Ancilotto chiede il carcere, alla luce dei precedenti. Il giudice monocratico Federico Germani convalida l’arresto, ma considera la detenzione sproporzionata e dispone il divieto di dimora a Venezia. La stessa misura viene applicata alle due donne, difese da Lombardo. Il procedimento prosegue. All’uscita, riferiscono gli agenti, Maduta avrebbe rivolto loro un occhiolino beffardo. I primi arresti risalgono al 1999. Nei primi anni Duemila compare accanto a “Lafayette”, altro borseggiatore storico ormai uscito di scena. Maduta, invece, non avrebbe mai lasciato le calli. Nel 2007 le cronache lo definivano «specialista del borseggio». Si muove soprattutto tra piazzale Roma e Santa Lucia. Sono cambiati i volti attorno a lui, non il copione: calca, distrazioni e pochi secondi per aprire una borsa. Oggi, racconta chi monitora il fenomeno, si vede spesso con ragazzi più giovani. Per gli attivisti sarebbe un veterano per le nuove leve. Gli otto fermi del 2026 spiegano la frequenza con cui il suo nome torna nei rapporti della polizia. Carmen Dragan, indicata come sua compagna e fermata con lui, sarebbe arrivata a quattro arresti. A Venezia, da gennaio, la polizia locale ha effettuato 112 denunce e arresti per borseggio: spesso, però, ricompaiono le stesse persone. I “Veneziani non distratti” ne riconoscono il volto e ne documentano gli spostamenti sui social. Gli attivisti riferiscono episodi di aggressività e reazioni con spogliarelli in calle. A Rialto, qualche mese fa, alcuni turisti lo avevano riconosciuto dopo la sparizione di un portafoglio e immobilizzato a terra. In quel caso era intervenuta Monica Poli, volto dei “Veneziani non distratti” e oggi consigliera comunale: fermò la folla e chiamò il 112. Un’attivista che da anni denuncia i borseggiatori si era trovata a proteggerne uno da un’aggressione. Tornando a Maduta, il divieto di dimora gli impone di lasciare il Comune; violarlo può aggravare la misura. Ma tra chi presidia stazione e piazzale Roma prevale lo scetticismo: c’è chi teme che, abbassata l’attenzione, “Sbessoeta” possa riaffacciarsi tra i turisti in città. La difesa, con l’avvocato Alessandro Lombardo, invita a considerare anche la legge. «Capisco che certe cose facciano arrabbiare l’opinione pubblica, ma dal 2017 esiste l’articolo 162-ter del codice penale, che introduce l’estinzione del reato per condotte riparatorie. Nei casi previsti dalla legge, quando l’imputato risarcisce integralmente il danno ed elimina, ove possibile, le conseguenze dannose, il giudice può dichiarare estinto il reato». Lombardo ricorda che Maduta ha restituito la carta di credito e i 250 euro al turista lettone. Una delle assistite è incensurata: «L’udienza per entrambe è prevista per fine gennaio. Faremo un’offerta alla controparte per rimediare al danno». A Maduta, intanto, Lombardo ha chiesto di rispettare il divieto di dimora. È una speranza, non una certezza. Il problema non è soltanto riconoscere chi ruba, ma interrompere il giro.