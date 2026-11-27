Un po’ di coraggio ci vuole. Perché un conto è fare il “naso” (il maître parfumeur), ovvero l’architetto che crea profumi inebrianti da far girare la testa, che interpreta emozioni e fa riemergere ricordi attraverso essenze racchiuse in una boccetta. A volte ci si impiegano anni per formulare la fragranza perfetta. Un altro è farlo per testare il grado dei cattivi odori, quelli che invece il naso lo fanno storcere e fanno venire la nausea.Ad ognuno di noi è capitato almeno una volta nella vita. Eppure, anche l’annusatore di cattivi odori è un mestiere: si chiama “rinoanalista”. Ed è più richiesto di quanto si immagini. In Campania, per esempio.Qui l’Arpac (l’Agenzia regionale per la protezione ambientale) ne cerca non uno, ma cinquanta per “odorare” i campioni di aria prelevati nei siti che si ritengono inquinati per misurare il livello di gravità ambientale. Nulla a che vedere con l’aria di Napoli che l’ingegno partenopeo ha chiuso in barattoli poi messi in commercio come souvenir. Il lavoro è serio, la paga (forse) un po’ meno).

IL BANDO Al bando (che scade a breve, il 30 novembre) possono partecipare quanti pensano di avere un olfatto sopraffino. Oltre ad aver frequentato la scuola dell’obbligo, i candidati devono essere disposti a non bere (ad eccezione dell’acqua), non mangiare, non fumare, non masticare caramelle o gomme mezz’ora prima e durante la prova. Bandito anche l’uso di profumi, deodoranti e qualsiasi tipo di cosmetico per evitare interferenze nel sentire le puzze. Durissima la selezione, non si scherza: tre prove, in tre giorni diversi con pausa di un giorno tra un esame e l’altro, per misurare il grado olfattivo dei candidati, che saranno testati con un odorante di riferimento, che si chiama n-butanolo (un particolare tipo di alcol).Misurata la soglia olfattiva di ognuno, si procederà alla scelta dei rinoanalisti i quali, una volta sul campo, guadagneranno 50 euro (lordi) per tre ore di lavoro alla volta. Poco? Tolte le tasse parrebbe di sì.

LA PROFESSIONE Ma, quello dell’annusatore di professione resta un lavoro affascinante e insolito se ci si sposta dal tema dell’inquinamento e dell’occasionalità come prevede la Regione Campania e, tempo addietro, anche la Regione Emilia Romagna e Vicenza, pure in questo caso per questioni ambientali. Segno che, nonostante l’uso dell’Intelligenza artificiale in più settori, l’ultima parola - in questo caso l’ultima annusata - spetta sempre all’uomo, che riveste così (e per fortuna) ancora una posizione dominante sulla tecnologia. Nell’industria alimentare, ad esempio, è una figura fondamentale. Serve, per dire, a capire se un prosciutto è qualitativamente perfetto, se è stagionato al punto giusto, se lo è una salsiccia, una soppressata o un formaggio. E, nel caso, ne colgono i difetti. Un po’ come facevano i nostri nonni e i nostri bisnonni, così si continua a fare oggi, con la differenza che oggi serve una laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Chimica, Biologia o Agraria. Mentre prima bastava l’esperienza tramandata da generazione in generazione. E lo stesso vale nel campo dei prodotti per la cura della casa e della persona, per i vini e le bevande in genere, per il settore dolciario. Insomma, non ci si improvvisa. Ma, di sicuro, l’arte di annusare è fortemente legata ai “nasi” che creano i profumi. Al momento il più famoso al mondo si chiama Quentin Bish. Ma forse il profumo nella memoria di tutti resa Chanel n. 5, se non altro per l’intuizione della stilista di dare ad un profumo il proprio nome.