Natale si avvicina, ma ora anche il presepe nelle scuole fa polemica. A far discutere, infatti, è la lettera del Comune che invita gli istituti a partecipare a un concorso natalizio. Succede a Calolziocorte, in provincia di Lecco, dove il vicesindaco Aldo Valsecchi e l’assessore Cristina Valsecchi hanno proposto alle scuole del paese di aderire all’iniziativa. Una partecipazione facoltativa, tanto che alcuni istituti hanno declinato. Ma l’invito è finito al centro del Consiglio comunale, con le contestazioni della minoranza. A sollevare il caso è stata Wilna De’ Flumeri, consigliera di Bene Comune, durante la discussione sul piano per il diritto allo studio. Secondo lei, la richiesta del municipio rischia di mettere le scuole in una posizione scomoda: un conto è che siano gli insegnanti a proporre il presepe, un altro è che l’iniziativa parta dall’amministrazione, con tanto di firme in calce.

“Se arriva qualcosa di firmato, sembra che il Comune o l’amministrazione vogliano imporre un indirizzo che invece deve essere della scuola”, ha sostenuto, come riporta La Provincia Unica TV. La consigliera ha chiamato in causa anche gli alunni che non frequentano l’insegnamento della religione cattolica e scelgono l’attività alternativa. Il timore, come riporta il Giornale, è che qualcuno possa sentirsi escluso se l’invito riguarda “tutte le classi”. “Il concorso non rispecchia quello che dovrebbe essere la scuola pubblica, che deve rispettare le scelte delle famiglie”, ha aggiunto.

Il vicesindaco, però, non ha fatto marcia indietro: “L’invito era per il plesso, io sono orgoglioso di aver mandato quella lettera. Se uno vuole partecipare partecipa, se non vuole partecipare non partecipa”. Lo stesso Valsecchi ha ricordato che durante le visite natalizie nelle scuole ha sempre trovato presepi: “Non mi pare giusto condannare gli altri a non farlo. Se lo facessimo, ci sarebbe un’imposizione nei loro confronti”. L’assessore Tina Balossi ha infine spiegato che gli insegnanti coinvolgono le famiglie e affidano ai bambini di altre religioni compiti come disegnare il cielo o le stelle. Una soluzione per rispettare tutti, senza rinunciare alla Natività.