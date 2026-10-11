Papa Leone XIV: "A giorni subirò un intervento per rimuovere un nodulo polmonare"

Preoccupazione e commozione tra i fedeli dopo l'annuncio di Papa Leone XIV, che al termine dell'Angelus di domenica 11 ottobre 2026 ha comunicato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico al polmone. Una notizia inattesa, pronunciata davanti ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro e seguita da milioni di cattolici attraverso i mezzi di comunicazione.

"I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone e nei prossimi giorni sarò operato", ha dichiarato il Pontefice, spiegando così la necessità di un'operazione programmata a breve. Le sue parole hanno suscitato immediata apprensione tra i presenti, mentre la notizia si diffondeva rapidamente anche attraverso i canali digitali.

Al momento, la comunicazione del Papa non fornisce ulteriori informazioni sulla natura del nodulo, sulle sue dimensioni o sulla prognosi. L'espressione "nodulo circoscritto" descrive una formazione localizzata, ma non permette, da sola, di stabilirne la natura o la gravità. Saranno gli accertamenti clinici e gli eventuali risultati dell'intervento a chiarire il quadro medico.

L'annuncio ha inevitabilmente attirato l'attenzione della comunità cattolica internazionale, che guarda con apprensione ai prossimi giorni, in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del Santo Padre e sull'esito dell'operazione. "L'intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana". È quanto precisa il portavoce vaticano Matteo Bruni. "Il popolo italiano Le è vicino e Le esprime i suoi sentimenti di affetto". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Sua Santità Papa Leone XIV dopo il suo annuncio dell'imminente ricovero durante l'Angelus di oggi. Annuncio "accolto con partecipazione e commozione da tutto il popolo italiano". Scrive ancora il Capo dello Stato: "In vista del Suo ricovero nei prossimi giorni, Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale. Ella potrà contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, in Italia come da ogni parte del mondo, siano essi credenti o non credenti. Rinnovo a Vostra Santità il più sincero augurio di una serena convalescenza, e di pronto e completo ristabilimento".

"Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del Governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto", ha fatto sapere la premier Giorgia Meloni.