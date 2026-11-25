Basta un concorso di presepi nelle scuole a creare il caos e alimentare le polemiche: l’ultimo caso arriva da Calolziocorte, in provincia di Lecco, dove a infastidire la minoranza è stata l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in vista del Natale. Si tratta di una proposta, firmata dal vicesindaco Aldo Valsecchi e dall’assessore Cristina Valsecchi, che invita le scuole cittadine a partecipare al concorso sulla realizzazione del presepe in vista del Natale. Pur non essendo previsto alcun obbligo, dal momento che la partecipazione è su base volontaria, si è comunque acceso lo scontro in Consiglio comunale.

A contestare l’iniziativa è stata Wilna De’ Flumeri, consigliera di minoranza del gruppo Bene Comune, durante la discussione del piano per il diritto allo studio. “Il concorso non rispecchia quello che dovrebbe essere la scuola pubblica, che deve rispettare le scelte delle famiglie”, ha dichiarato, riferendosi agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Secondo lei, come riportato da laprovinciaunicatv, la lettera degli amministratori rischia di assumere i contorni di un’imposizione: “So che all’interno delle scuole ci sono state discussioni. Tanto è vero che non tutte hanno aderito”. Cosa che dimostra la totale libertà di partecipare o meno al concorso.

“Io sono orgoglioso di aver mandato quella lettera - ha replicato il vicesindaco -. Se uno vuole partecipare partecipa, se non vuole partecipare non partecipa”. Valsecchi, inoltre, ha ricordato di aver sempre visto presepi durante le tradizionali visite nelle scuole in occasione delle festività natalizie. Dunque, ribaltando il ragionamento della consigliera, ha sottolineato che anche impedire a qualcuno di realizzare la Natività rappresenterebbe una forma di imposizione.

Nel mezzo, l’assessore Tina Balossi, la quale ha spiegato che gli insegnanti sono soliti coinvolgere anche gli alunni di altre religioni nella realizzazione di alcuni elementi del presepe, come il cielo, le stelle o gli alberi. Un modo per far sì che vengano rispettate la sensibilità di tutti senza sacrificare nessuna tradizione.