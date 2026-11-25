Quando si dice: “Avere una bella botta di fortuna”. Ieri, martedì 24 novembre, una cittadina di Arcidosso - un comune in provincia di Grosseto - ha deciso di spendere cinque euro come sua abitudine per acquistare un Gratta e Vinci della serie “Color” nella tabaccheria di fiducia: “Non solo tabacchi” in via Corso Toscana. Lo ha fatto quasi inconsapevolmente, come ha sempre fatto in un qualunque altra giornata. ma questa volta si è portata a casa mezzo milione di euro. Come riporta La Nazione, la giocata vincente è nata da un piccolo ripensamento: inizialmente la signora aveva intenzione di prendere un altro tagliando, ma poi ci ha riflettuto su e ha scelto un “Color” da cinque euro. Mai scelta fu più azzeccata.

Un vero e proprio colpo di genio, oltre che di fortuna. Anche se al momento di grattare il biglietto vincente, la donna era convinta di ver vinto “solo” 500 euro. E solo in un secondo momento ha realizzato che il premio ammontava a mezzo miliono. Una somma che l’ha lasciata comprensibilmente senza parole. La notizia ha fatto in fretta il giro di Arcidosso, trasformando la tabaccheria di via Corso Toscana nel punto di riferimento della fortuna in paese.