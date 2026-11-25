Scatta il fermo per la Humanity 1. Lo scorso 19 novembre, l’ong era arrivata, senza autorizzazione, a Catania, con a bordo 43 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo. Aveva attraccato in attesa dell’ok allo sbarco, arrivato poi il 23 novembre. Si tratta del quarantottesimo fermo di una nave di una ong nei porti italiani dal 2023, anno in cui il Governo ha varato il “decreto Piantedosi” per disciplinare il soccorso in mare.

Humanity 1 aveva deciso di sbarcare comunque a Catania, anche se era stato indicato un altro porto sicuro. “L’accusa è di non aver raggiunto ‘senza indugio’ il luogo sicuro assegnato”, scrive Sos Humanity. Alla nave era stato indicato lo sbarco a Ravenna. “Distante 1.550 chilometri. Prima di scegliere l’unica opzione ragionevole e permetterci finalmente di entrare subito nel porto di Catania, le autorità ci hanno indicato l’ennesimo porto lontano, Vibo Valentia, verso il quale non saremmo, comunque, stati in grado di navigare”, ha spiegato il capitano Harmut Hagen.

Nonostante abbia messo in salvo 43 persone, tra cui una bambina di due anni, Humanity 1 non ha rispettato le direttive imposte. Sos Humanity ha provato a giustificarsi, sempre tramite il capitano Harmut Hagen: “Navigare con venti forza 9 sulla scala di Beaufort e onde di 3 metri con 43 persone vulnerabili a bordo, tra cui una bambina di due anni, sarebbe stato incosciente. Ho fatto ciò che ogni comandante deve fare: ho messo al riparo la mia nave per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo, ribadendo le nostre richieste di poter sbarcare in un porto vicino”.

Sos Humanity, nella persona del responsabile advocacy Janna Saurteig, ha anche accusato e attaccato il Governo Italiano. “Sono state le autorità italiane a ritardare lo sbarco per giorni, assegnando il porto più lontano possibile e rifiutando poi l’unica linea d’azione sensata: accogliere le nostre richieste di un porto più vicino. Bloccare la nostra nave a Catania per un presunto ritardo significa stravolgere i fatti. Si tratta di un assurdo ribaltamento delle responsabilità”. La ong ha poi concluso: “La ‘pratica dei porti lontani’ ha comportato per la Humanity 1 distanze aggiuntive equivalenti a 1,7 volte il giro del mondo, per un totale di 171 giorni di transito”. Adesso è scattato il fermo e al capitano è stata notificata l’accusa di inosservanza della rotta prescritta. L’ong ha deciso di presentare ricorso.