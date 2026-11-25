“Non è che il pensiero che ha lo attraversato De Gennaro non l’abbia avuto anche io”. L’ultimo delirio di Sigfrido Ranucci è sul caso Gianni De Gennaro. L’ex conduttore di Report ha parlato in occasione in un incontro in una scuola secondaria in Romagna per presentare il libro “Navigare senza paura”, dedicato ai rischi e alle opportunità della rete. Secondo il giornalista, oggi la maggior parte delle persone si informa attraverso il cellulare e i social, e non “privilegia la verità”.

Anche Sigfrido Ranucci è stato pervaso dall’idea del suicidio. “Il pensiero ho cercato di scacciarlo per fare forza a tutte quelle persone che mi stavano attorno”. Il vicedirettore di RaiNews24 ha poi dichiarato di “non aver mai pensato di fermarmi e di provare ora a continuare il mestiere con i pochi mezzi che mi sono rimasti”. Il giornalista ha poi continuato il suo discorso, parlando della gogna mediatica a cui è stato esposto nell’ultimo periodo: “Mi ha spaventato la capacità di questo sistema di moltiplicare le notizie e costruire una gogna. Ogni giorno arrivava sul mio conto una versione diversa. Il rumore di fondo ha coperto fatti, mentre le versioni si rincorrevano senza essere verificate in rete”.

Non solo vittimismo, ma anche attacchi. Ranucci se la prende con quello che ha portato al suo allontanamento da Report: “È stata tutta un’operazione che aveva l’obiettivo di distruggere l’unica trasmissione che faceva ancora approfondimento nella produzione italiana”. E poi ha concluso: “Vederlo senza di me mi ha fatto male“. Intanto, Sigfrido Ranucci è stato ascoltato in procura di Roma, come persona informata sui fatti. Il pm Edoardo De Santis ha ricostruito le mosse di un manipolo di bombaroli. È l’ultimo passaggio dell’inchiesta sulla bomba a Torvaianica, dopo la confessione di Valter Lavitola come mandante.