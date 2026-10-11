Roma, orrore in stazione: africano fuori controllo minaccia di morte due donne

"Vai a fancul*** putt***", "Chiama la guardia. Aiuto, ci serve subito". Attimi di panico alla stazione Cristoforo Colombo di Roma. Un africano completamente fuori controllo ha insultato e minacciato due donne con una bottiglia di vetro. Lo straniero si è subito mostrano aggressivo. E soltanto la barriera di vetro che separava le donne dall'immigrato ha evitato il peggio. "Ci sta minacciando di morte", il grido dall'allarme delle povere vittime. Il video è stato pubblicato sui social ed è diventato subito virale. "Inaccettabile. Identificazione e tolleranza zero", ha commentato la Lega che ha ricondiviso il filmato su Instagram.

In tanto hanno lasciato commenti, sconvolti alla vista della furia dell'africano: "Che risorsa! Lo portiamo a lavorare nel villone della Boldrini?", "A casa espulsione immediata", "Aspetto di vederlo presto su un carro diretto al suo paese …. Sono sicuro che manca molto alla sua famiglia…", "La situazione è davvero insostenibile dappertutto!!! Fate qualcosa o qui prima o poi, scoppierà una guerra civile!", "Chi chiami? La guardia? Poi passano la palla ai giudici e voi sarete incriminati e loro (i clandestini delinquenti e terroristi) saranno risarciti", "Quanto dobbiamo ancora sopportare?", "Bella gente che importiamo", "Fanno i forti perché certa magistratura li perdona", "E quasi fatta l'integrazione si nota da queste immagini".