Giù le mani da Gesù. Come si può pensare che, per essere accoglienti con chi arriva da altri Paesi, gli italiani debbano nascondere o rinnegare i simboli della propria identità. Come se l’integrazione imponesse una sorta di amnesia collettiva, come se il rispetto per le altre culture dovesse necessariamente passare attraverso la rinuncia alla propria.

L’ultimo esempio arriva da Bari, dove una docente dell’istituto Marconi-Hack ha chiesto di rimuovere la statua di Gesù Cristo che si trova nell’edificio scolastico dal 1958. Sessantotto anni di storia, un simbolo che accompagna la scuola fin dalla sua inaugurazione e che, improvvisamente, qualcuno ritiene opportuno far sparire.La domanda è inevitabile: che cosa ci sarebbe di così intollerabile in quella statua? E soprattutto, chi avrebbe offeso? Non risulta che la presenza di Gesù nel corridoio impedisca a qualcuno di professare un’altra religione, di seguire le proprie tradizioni o di vivere liberamente la propria cultura. Siamo arrivati al paradosso per cui, nella nostra terra, dovremmo essere noi ad arretrare. Dovremmo ridimensionare le nostre festività, nascondere i riferimenti alla nostra religione, perché qualcuno potrebbe sentirsi a disagio. Ma da quando il rispetto è diventato una strada a senso unico?

Per fortuna, questa volta, dal ministero dell’Istruzione è arrivato un messaggio inequivocabile. Giuseppe Valditara si è schierato contro la rimozione, definendo molto grave l’idea di cancellare i nostri simboli, il Natale, il presepe e persino una statua che accompagna la scuola dalla sua nascita. «Non è questo il modo di costruire l’integrazione», ha dichiarato il ministro, ribadendo la contrarietà a scelte che rinnegano la nostra cultura e il nostro passato. Una posizione di buon senso, prima ancora che politica. Anche perché quella statua è lì da quando venne inaugurata la sede scolastica di piazza Poerio, alla presenza, tra gli altri, dell’allora vescovo di Bari. Fa parte della memoria dell’istituto, della sua identità architettonica e culturale. Rimuoverla significherebbe assecondare l’idea che il passato sia un ingombro da cancellare ogni volta che qualcuno decide di contestarlo. La vicenda, sollevata dal consigliere comunale e regionale Fabio Romito, sarà discussa dal Collegio dei docenti, convocato per il 25 novembre, dopo che l’istanza della professoressa è stata protocollata il 17 novembre.

Anche il centrodestra barese è intervenuto, chiedendo alla Città metropolitana, proprietaria dell’edificio, di acquisire gli atti e chiarire a chi spetti la decisione. I consiglieri di Fratelli d’Italia Antonio Ciaula, Laura De Marzo e Giuseppe Viggiano hanno chiesto che la statua rimanga al suo posto. Il senatore Rossano Sasso ha inoltre annunciato un’interrogazione parlamentare per fare luce sulla vicenda.L’integrazione si realizza con la conoscenza reciproca, non imponendo agli uni di rinunciare a ciò che sono per rassicurare gli altri. Altrimenti non avremo costruito una società aperta, ma una società che, per paura di essere accusata di intolleranza, finisce per vergognarsi della propria storia. E sarebbe questa la lezione da impartire agli studenti?