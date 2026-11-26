Si respira aria di tensione. Mentre le indagini per le morti di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, entrambe avvelenate con la ricina nel dicembre del 2025, continuano senza sosta, si registra tensione tra le famiglie.

Da una parte la famiglia Di Vita. Gianni, padre di Sara e marito di Antonella, continua a sostenere l’ipotesi di avvelenamento accidentale. Di parere diverso la famiglia della cinquantenne, che invece sostiene si tratti di duplice omicidio. “Oltre all’inchiesta, c’è Pietracatella”, inizia così l’intervento dell’inviato di Ore 11. “Ci sono due famiglie. Quella di Gianni Di Vita, che a quasi un anno parla ancora di incidente, quindi di un avvelenamento accidentale. E quella di Antonella Di Ielsi, che invece sostiene si tratti di un omicidio”.

Oltre alle vedute differenti sulle morti di Antonella Di Ielsi e di Sara Di Vita, sarebbe scaturita la tensione tra le famiglie. Il padre di Sara, Gianni, avrebbe scritto un messaggio alla cognata di Antonella, Giovanna. Il motivo? All’uomo non sarebbero piaciute le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, all’uscita dal Tribunale dopo aver deposto.

“Ci sarebbe stato uno scambio di messaggi tra Gianni Di Vita e la cognata di Antonella, Giovanna. L’uscita dell’ultima audizione, Giovanna si sarebbe intrattenuta con alcuni giornalisti, sostenendo che si trattasse di un omicidio. La famiglia Di Ielsi sostiene questa versione, la tesi che sostiene l’inchiesta, visto che si procede per duplice omicidio volontario. Gianni Di Vita non avrebbe gradito queste parole e avrebbe mandato un messaggio a Giovanna, mostrando il disappunto su questa versione. La donna avrebbe risposto che tutte le sue risposte sono legate alla ricerca della verità. È questa la sua posizione”, ha concluso l’inviato di Ore 11.