A “Verità nascoste”, programma di cronaca nera di Rete 4 condotto da Milo Infante, tiene banco il caso Garlasco. In particolare, uno dei filmati personali di Andrea Sempio recuperati dal suo hard disk e tornati al centro dell’attenzione per il contenuto altamente disturbante. La questione è diventata oggetto di interesse, perché gli investigatori stanno esaminando il materiale personale sequestrato per ricostruire la personalità e il possibile movente dell’indagato.

Infante mostra il video e lo spiega in diretta: “Allora, lo vedete, intanto ve lo descrivo. L’attore prende delle tenaglie, si vede una pozza di sangue, i piedi di una ragazza appesa per le braccia che subito dopo viene inquadrata. Lui la prende per i capelli, le tira dentro la testa, ha dello scotch in bocca. Lui le dà degli schiaffi, la camera si sposta sul braccio di lei legato nel quale è inserita una flebo. Lui si riprende in primo piano, poi l’inquadratura si allarga, si vede la ragazza per le braccia in reggiseno. Lui la trascina in un secchio, lui – spiega passo dopo passo Milo Infante - trascina un secchio vicino a lei, poi la prende a schiaffi, sul muro per terra c’è del sangue. Questo è il primo video, lo stai vedendo? Il secondo, si avvicina alla ragazza con la tenaglia, inizia a strapparle le unghie, le butta nel secchio, viene inquadrata la mano sporca di sangue senza unghie. Lui prende il piercing all’ombelico con la tenaglia e lo rimuove, poi prende il piercing dal naso della ragazza e lo strappa. Primo piano della ragazza col viso sporco di sangue”. Un documento molto crudo, al quale però l’avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia, ha reagito con sdegno, dicendo che fa parte di un film horror e che anche lei li guarda ad Halloween e questo non farebbe di lei un’assassina. In un altro video c’è un soliloquio di Sempio che spiega come diventare predatore e Piero Colaprico, ospite in studio, commenta sgomento: “Quello che sta dicendo è inquietante e grave”.