È stata pubblicata la lettera di Gianni Di Gennaro. L’ex capo della Polizia aveva annunciato la diffusione del suo “testamento morale” e così è stato (Qui la lettera integrale). Il settantottenne, morto suicida lo scorso 21 novembre, si è difeso dalle accuse e ha parlato dei rapporti con i vari presidenti che si sono susseguiti negli anni.

“Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica”, ha scritto De Gennaro. Rimanendo nel campo largo, l’ex capo della polizia ha anche parlato del rapporto col capogruppo del Movimento 5 Stelle: “Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di presidente della Banca Popolare di Bari”. E ancora: “Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink”. A farlo fuori dal suo ruolo di capo della polizia ci ha pensato Romano Prodi. E Gianni De Gennaro lo dice senza fare troppi giri di parole: “Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un question time, quindi in diretta tv”.

Il settantottenne ha anche continuato la difesa personale in merito alle richiesta di incarichi pubblici. “Giuliano Amato vi confermerà che, con una lettera scritta, non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città”. L’ex capo della polizia ha voluto chiarire, nell’ultima lettera scritta prima di morire, la sua versione dei fatti: “Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me”. Perdono ai coinvolti involontariamente”. E ha confermato di aver aiutato chi ne aveva bisogno, ma non per i propri familiari: “In compenso mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto. Cercate e troverete decine di testimoni, sempre che abbiano l’ardire di farsi avanti. Non ho mai fatto nulla però per la mia famiglia e di questo non posso che rammaricarmi”. Poi il monito finale: “Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità“. Prima della firma: “In fede, Gianni De Gennaro”.