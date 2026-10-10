Meteo, Giuliacci avverte gli italiani: "Freddo e temporali", chi avrà il weekend rovinato

Una breve pausa dal maltempo, con il ritorno del sole su buona parte dell’Italia e temperature in risalita, prima di una nuova perturbazione. È lo scenario delineato dal colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it per le prossime settimane: tra il 12 e il 15 ottobre è attesa una fase più stabile e mite, mentre tra il 16 e il 20 le piogge dovrebbero tornare a interessare gran parte della Penisola. Il cambiamento arriverà dopo giornate segnate da piogge intense, temporali e dalle prime nevicate sulle Alpi, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Nell’evoluzione illustrata da Giuliacci, le due fasi di maltempo saranno separate dall’avvicinamento dell’anticiclone delle Azzorre, che dovrebbe favorire alcune giornate miti in autunno. Il miglioramento, però, sarà graduale e non escluderà fenomeni di instabilità in alcune regioni.

Da domenica 11 ottobre le condizioni atmosferiche dovrebbero cominciare a migliorare su gran parte del Paese. La perturbazione ancora presente si sposterà verso le regioni meridionali, lasciando una situazione più incerta lungo alcuni tratti del versante adriatico e al Sud: qui, nel corso della giornata, cieli nuvolosi potranno alternarsi a piogge e temporali. Altrove prevarranno invece schiarite e condizioni più stabili. Lunedì 12 saranno ancora possibili precipitazioni residue, soprattutto sulle regioni meridionali e in Sicilia. Si tratterà generalmente di fenomeni rapidi, intervallati da pause senza pioggia. Saranno inoltre presenti venti settentrionali che potranno superare i 40 km/h, in particolare lungo i settori adriatici e ionici; le correnti sostenute continueranno a soffiare per gran parte della prima metà della settimana.