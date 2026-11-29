Le servono un bicchiere di detersivo al posto dell’acqua per errore: una svista è costata cara alla cliente di un bar, che al bancone aveva chiesto un caffè e dell’acqua. È successo lo scorso mercoledì a Torino, dove la vittima, una donna di 53 anni, dopo aver ingerito la sostanza, è stata ricoverata in ospedale con gravi lesioni al cavo orale, all’esofago e allo stomaco. Secondo quanto riportato da La Repubblica, all’origine dell’episodio ci sarebbe stata una grave disattenzione da parte di chi le ha servito il caffè. E così, al posto dell’acqua frizzante, la donna si è ritrovata a bere del liquido per lavastoviglie.

La 53enne non si sarebbe accorta dello scambio perché il liquido nel bicchiere, pur essendo caustico, era trasparente e inodore. La cliente si è accorta che qualcosa non andava solo dopo averlo ingerito, prima sentendo un sapore strano in bocca e poi iniziando a rimettere. Il detersivo già deglutito, però, era ormai arrivato fino allo stomaco. Così è stato chiesto l’intervento del 118 e la donna è stata portata al pronto soccorso del Maria Vittoria e quindi ricoverata nel reparto di Medicina.

Intanto sia il titolare sia il dipendente del bar in cui è avvenuto l’episodio hanno ammesso l’errore. E ora potrebbero essere accusati di lesioni colpose. La donna, invece, si è rivolta a un avvocato, che tuttavia per ora non avrebbe ancora depositato una denuncia, in attesa di leggere i referti dei medici. Subito, però, avrebbe inviato una lettera di diffida al locale per chiedere un risarcimento. La vittima al momento non sarebbe ancora in grado di ingerire cibi solidi per bocca.