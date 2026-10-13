Chi può andare in corsia d'emergenza, niente documenti alla guida: codice della strada, cosa cambia

Novità grosse in arrivo per chi guida. Si introduce nel nuovo codice della strada sul tavolo del Cdm "la possibilità per i conducenti di motocicli di utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di sinistri/rallentamenti". "Si tratta - si sottolinea nella bozza del provvedimento - di 'una norma di buon senso', gia' positivamente applicata in Spagna, che tutela i motociclisti dall'esposizione alle condizioni atmosferiche in tutti i casi di traffico congestionato. Resta fermo - si aggiunge - l'obbligo per i motociclisti di garantire durante la circolazione sulla corsia di emergenza il passaggio dei veicoli di polizia e di soccorso. "In tutte le ipotesi di congestionamento del traffico, si prevede infine l'obbligo per i veicoli in sosta di creare spazio all'avanzamento di motociclisti e ciclomotori, oltre che dei mezzi di emergenza, creando una sorta di "corsia virtuale". Anche in questo caso, la novità e' volta a promuovere una piu' efficiente regolazione dei flussi di traffico, a tutela di una utenza definita vulnerabile", si legge nella bozza visionata dall'AGI. Nel nuovo codice - si legge poi in un altro passaggio - "un cambio di passo netto e' rappresentato dal fatto che si elimina il riferimento al fatto che il veicolo debba necessariamente essere condotto da un conducente, aprendo, in tal modo, ai veicoli a guida autonoma".

Si precisa che trattasi di quei veicoli per i quali l'hardware e il software sono in grado di eseguire l'intera attività di guida dinamica del veicolo completamente automatizzato, anche senza una supervisione costante da parte di un conducente.

"In relazione a tali veicoli, sotto il profilo delle norme di comportamento, la proposta inserita nel codice - e sottoposta alla consultazione - prevede che tali veicoli possano, in una fase non ancora definitiva, circolare esclusivamente negli ambiti d'impiego definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea", si legge. Ma non finisce qui. Novità anche sui documenti. Viene introdotta, infatti, secondo quanto riporta l'Agi che ha visionato la bozza, la soppressione dell'obbligo di portare con se' i documenti fisici di guida e di circolazione". "Pertanto, la patente e la carta di circolazione non saranno piu' un "documento da esibire", ma la rappresentazione fisica di dati gia' presenti e certificati in banche dati digitali nazionali. Ne consegue che, in caso di controllo, l'identificazione del conducente e la verifica della regolarita' del veicolo e del titolo di guida avverranno tramite l'accesso telematico a tali archivi da parte degli organi di polizia", si legge nella bozza. Novità dunque importanti per milioni di automobilisti.