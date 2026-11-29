Scoperta choc a casa di un’anziana a Napoli: nell’abitazione, in cui la donna, 68 anni, viveva insieme al nipote 19enne, le forze dell’ordine hanno trovato fucili d’assalto, mitragliatrici, 18 pistole di grosso calibro e perfino una bomba a mano nascosta sotto il letto. E, ancora, giubbotti anti-proiettile e maschere in lattice, di quelle per camuffarsi. Insomma, un vero e proprio arsenale.

L’operazione è stata condotta dal personale della Squadra Mobile, con il supporto del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel catalogo, ben diciotto pistole, tra cui una Smith & Wesson, delle Glock e delle Beretta di vari modelli, ma anche 4 fucili, 19 caricatori, 12 cartucce da arma lunga, 488 munizioni di vario calibro e un mirino telescopico.

Gli investigatori, inoltre, hanno trovato e sequestrato anche della droga: 42 confezioni contenenti oltre 25 kg di hashish, 7 involucri di cocaina del peso di 765 grammi. Al termine della lunga perquisizione, sia nonna che nipote sono stati arrestati per detenzione illegale di armi da guerra e di armi clandestine, relativo munizionamento, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, reati aggravati dal metodo mafioso.