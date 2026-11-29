Michelle Valentino, ragazzina di 14 anni di Tavernanova (frazione di Casalnuovo di Napoli), è morta nella tarda serata di sabato 28 novembre 2026 dopo una grave reazione allergica. Aveva mangiato una pizza con le amiche. Poche ore prima aveva pubblicato su Instagram una storia in cui sorrideva, cantava una canzone trap napoletana e indossava una felpa bordeaux: l’ultimo momento di spensieratezza condiviso sui social.

Michelle avrebbe compiuto 15 anni a gennaio. Viveva con il padre di 41 anni, la madre di 36 e un fratellino di 10. Amava la musica, i social, le uscite con le amiche e soprattutto la danza.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, aveva ordinato tranci di pizza margherita da asporto in una pizzeria. Conoscendo la propria allergia alimentare, aveva rimosso la mozzarella pensando che bastasse. I residui rimasti avrebbero però scatenato una reazione anafilattica. I primi sintomi sono comparsi a casa.

La madre le ha somministrato cortisone e il padre adrenalina. Le condizioni sono precipitati in pochi minuti. Il padre è uscito con la figlia in braccio cercando un defibrillatore presso la Farmacia Nazionale di via Nazionale delle Puglie, ma non era disponibile. L’agente della polizia municipale Maria Iorio, formata al primo soccorso, ha praticato il massaggio cardiaco insieme al collega Dino Viola in attesa dell’ambulanza. I sanitari del 118 hanno somministrato un’altra dose di adrenalina, ma al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra Michelle è arrivata già senza vita.

Gli accertamenti dei carabinieri stanno chiarendo le circostanze. Al momento non risultano responsabilità della pizzeria, poiché non erano state fornite indicazioni sull’allergia. La salma è stata affidata ai genitori.