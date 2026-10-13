"Cosa c'è sul vestito di Liliana Resinovich": svolta-choc

Le analisi peritali sul caso di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo nei boschi dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, hanno individuato alcuni elementi che saranno discussi nell’udienza del 30 ottobre.

Secondo gli esperti, alcune tracce di DNA appartenenti a un uomo non identificato sono state rinvenute sia sui jeans della donna sia su uno dei sacchi neri utilizzati per contenere il corpo. Il risultato rientra negli accertamenti richiesti dal giudice per le indagini preliminari (Gip) di Trieste ai periti, chiamati a chiarire diversi aspetti della vicenda.

Le analisi hanno inoltre evidenziato l’assenza, sulle suole delle scarpe di Liliana, di tracce del terreno presente nel luogo in cui fu ritrovato il cadavere. Questo elemento costituisce un ulteriore dato emerso dagli esami tecnici, che potrebbero contribuire a ricostruire le circostanze della morte e le eventuali modalità di spostamento del corpo.

Un altro risultato riguarda gli indumenti e gli oggetti personali della vittima. Gli esperti hanno infatti accertato che vi fu un «contatto diretto» tra il giubbotto indossato dal marito di Liliana, Sebastiano Visintin, il giorno della scomparsa e il giubbotto e la borsa della donna. I risultati delle perizie rappresentano elementi da approfondire nell’ambito dell’indagine. Sarà necessario valutarli complessivamente per comprenderne il significato e stabilire se possano fornire indicazioni utili alla ricostruzione dei fatti. L’udienza del 30 ottobre sarà quindi un passaggio importante per esaminare gli esiti degli accertamenti e valutare le possibili implicazioni investigative delle tracce individuate.