Fa 20 chilometri contromano in autostrada: è successo la notte scorsa sulla Venezia-Milano, A4, dove si è sfiorata una vera e propria tragedia. Alla guida dell’auto un uomo di 72 anni in evidente stato di disorientamento, che poi è stato soccorso da una pattuglia della Polizia Stradale in servizio alla Sottosezione di Verona Sud.

Ad allertare la pattuglia, intorno alle 3.15, è stato il Centro Operativo della Polizia Stradale di Padova, che aveva segnalato la presenza di un’auto che viaggiava verso Milano sulla carreggiata in direzione Venezia. Gli agenti sono intervenuti subito, attivando la “safety car” per rallentare il traffico. Così, grazie anche alla collaborazione del personale autostradale, sono riusciti a raggiungere l’automobilista e a metterlo in sicurezza all’altezza del comune di Calcinato, in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito, il 72enne aveva effettuato un’inversione di marcia al casello di Sirmione, imboccando nuovamente l’autostrada senza rendersi conto di procedere nella direzione sbagliata.

Considerato il perdurare dello stato confusionale, gli agenti hanno poi richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha accompagnato il 72enne al Policlinico di Borgo Roma per ulteriori accertamenti. Al termine delle operazioni, il conducente è stato sanzionato per le violazioni al Codice della Strada e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.