La banda della minicar a Roma, svolta clamorosa: beccati due minorenni, chi sono

Sono stati identificati e denunciati i due minorenni ritenuti responsabili delle aggressioni ai danni di diversi passanti avvenute tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde, a Roma, e nelle zone limitrofe fino a Ponte Testaccio. Si tratta di un sedicenne e di un diciassettenne residenti nella zona, individuati dai carabinieri e dalla polizia locale grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Secondo quanto riferito, i due avrebbero ammesso le proprie responsabilità. Il proprietario della minicar è figlio di un carabiniere.

Il veicolo è stato rintracciato dalle pattuglie dell’Arma durante un controllo notturno a Testaccio ed è stato sequestrato. Il fascicolo, inizialmente aperto dalla Procura di Roma, sarà trasferito alla Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Le indagini si sono intensificate dopo l’acquisizione di nuove immagini, che hanno permesso di individuare chiaramente la minicar e restringere il campo dei sospettati. Gli investigatori hanno raccolto gravi elementi indiziari che collegano il mezzo alle sei aggressioni denunciate.

Le vittime erano persone che transitavano da sole, a piedi, in monopattino o in bicicletta. In alcuni casi sarebbero state colpite con calci, mentre almeno una persona sarebbe stata aggredita con un tubo di plastica. La maggior parte dei passanti non ha riportato lesioni gravi.

La conseguenza più drammatica ha riguardato l’attore Davide Iacopini, noto per la serie Suburra, colpito mentre si trovava sul monopattino e finito contro un’auto parcheggiata. L’uomo ha riportato gravi ferite alla testa, che hanno richiesto due interventi chirurgici. È tuttora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo. Per la gravità dell’episodio, i magistrati contestano ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Restano da chiarire le motivazioni delle aggressioni.