Banda minicar, le sconcertanti parole dei due minorenni: "Ci siamo divertiti così"

Sono due minorenni - un 16enne e un 17 enne - gli autori delle aggressioni all'attore Davide Iacopini e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. I due sono stati individuati dai carabinieri e dagli agenti della polizia locali coordinati dai pm di Roma. Il giovane alla guida della minicar nera vive a Monteverde, il suo amico a Testaccio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della Procura presso il tribunale dei minori. "Quella notte ci siamo divertiti così". É quanto avrebbero sostanzialmente detto gli autori delle aggressioni delle minicar davanti agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio di questa notte.

Uno dei denunciati per le aggressioni della minicar sarebbe figlio di un carabiniere e in particolare sarebbe proprietario del mezzo. Alla minicar nera si è arrivati grazie anche alla testimonianza di un meccanico che ha raccontato di avere montato dei led rossi in prossimità dalla targa e posto degli adesivi sulla minicar utilizzata dai due. Secondo quanto raccontato i due tra il 4 e il 5 ottobre stavano festeggiando il compleanno di uno dei due. L'accusa per i due - denunciati a piede libero - è di tentato omicidio ma ora toccherà alla Procura dei minori valutare l'impianto accusatorio.