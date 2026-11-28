I ladri sono entrati nel museo del Duomo di Piacenza, in via Prevostura, dalla finestra dei bagni e in soli due minuti, prima che scattasse l’allarme, hanno razziato una teca blindata contenente circa duecento gioielli votivi: anelli, collane, braccialetti, fedi e spille in oro offerti dai fedeli per grazie ricevute. Il bottino, stimato non ufficialmente intorno a un milione di euro solo per il valore dell’oro (cifra destinata a salire considerando il valore storico, artistico e spirituale), rappresenta un colpo di eccezionale portata per la città.

I curatori hanno scoperto il furto all’apertura mattutina, trovando la vetrina infranta e completamente svuotata. I malviventi, quasi certamente una banda specializzata operante su commissione, hanno eluso il sistema di allarme collegato a una vigilanza privata e si sono dileguati senza lasciare tracce evidenti. I carabinieri, con il supporto del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, indagano per furto di beni culturali. Il direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi, Manuel Ferrari, ha annunciato l’analisi dei cataloghi per una stima più precisa, sottolineando che si tratta soprattutto di oggetti donati per grazia ricevuta. Qualcuno ha paragonato l’episodio al celebre furto dei Klimt.

Quasi contemporaneamente, nella chiesa del Corpus Domini in Strada Farnesiana sono stati sottratti candelabri e calici in ottone. I rumori hanno svegliato il parroco, che ha dato l’allarme: i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due uomini trovati in possesso della refurtiva e li hanno trasferiti nel carcere di Piacenza. Resta da chiarire un eventuale collegamento tra i due episodi, le cui modalità appaiono molto diverse: uno pianificato e professionale, l’altro più grossolano e interrotto. Le indagini proseguono per rintracciare i preziosi del museo e individuare eventuali committenti.