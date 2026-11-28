Nella notte si è verificato un gravissimo incidente stradale sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra gli svincoli di Afragola e Acerra, precisamente al chilometro 750. Lo scontro ha coinvolto due autovetture e ha provocato la morte di due persone e il ferimento di una terza.

Le vittime sono state identificate in due stimati oncologi: Vincenzo Ricci e Teresa Fabozzi. Ricci prestava servizio presso l’ospedale San Pio di Benevento, mentre Fabozzi lavorava da circa un anno all’ospedale del Mare di Napoli. Entrambi erano molto apprezzati da colleghi e pazienti per la loro professionalità e dedizione.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Stradale, nell’impatto Ricci è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e ha trovato la morte a causa della collisione con l’asfalto. La dottoressa Fabozzi, invece, è rimasta intrappolata nell’auto e ha perso la vita carbonizzata a causa dell’incendio sviluppatosi dopo la rottura del serbatoio del carburante. Meno gravi risultano le condizioni del conducente dell’altra vettura, un giovane residente a Cardito.

L’incidente ha provocato code nel tratto tra il nodo A1/A16 e quello di Acerra-Afragola in direzione Roma, successivamente risolte. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Si tratta di una tragedia che ha colpito profondamente la comunità medica campana, privandola di due professionisti di valore.