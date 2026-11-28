Presumibilmente la Procura di Caltanissetta nelle prossime ore inizierà ad approfondire lo scoop di Libero sul dossier che riguardava l’allora premier Carlo Azeglio Ciampi e che Gianni De Gennaro, nell’agosto del 1993, chiese di prelevare dall’archivio.Trentatré anni fa il tenente colonnello della Dia Filippo Calcaterra informò i suoi superiori che il capitano Antonio Sorgente «su specifico incarico del Direttore della Dia (De Gennaro ndr)» avrebbe «estratto copia di documenti [...] contenenti la sintesi di alcune intercettazioni telefoniche preventive eseguite, su richiesta dell’Alto commissariato antimafia, nel periodo di giugno 1989, concernenti conversazioni del noto presunto mafioso Rosario Spadaro [...] e riguardanti presunti incontri e colloqui da questi avuti con l’allora governatore della banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi, in visita nell’isola di Sint Maarten (nelle Antille olandesi, ndr)».

Quel fascicolo si trovava proprio sulla scrivania di Calcaterra, il quale stava preparando una relazione su gioco d’azzardo, riciclaggio e criminalità organizzata, e, forse, rischiava di tornare d’attualità. «Era un’epoca di poca chiarezza. Io, da ufficiale delle Fiamme gialle, ero abituato a seguire determinati protocolli e a documentare tutto quello che accadeva intorno a me, mentre i nuovi vertici della Dia teorizzavano una struttura leggera in cui si potessero scambiare informazioni a voce, una cosa che mi lasciava perplesso. Per questo ritenni doveroso informare per iscritto il mio capo» ha detto Calcaterra a chi scrive.

Ma perché una settimana dopo le bombe mafiose esplose a Roma il 27 e 28 luglio 1993 a pochi passi da Palazzo Chigi, dove si verificò un blackout elettrico, De Gennaro aveva richiesto il fascicolo sui supposti rapporti tra il «presunto mafioso Spadaro» e l’allora premier Ciampi? Aveva pensato di sfilare quel documento compromettente per proteggere l’allora inquilino di Palazzo Chigi? Ed è un caso che sette mesi dopo abbia mostrato al giornalista Giuseppe D’Avanzo (come sostiene il cronista Attilio Bolzoni) il verbale del pentito Salvatore Cancemi su Berlusconi, un atto che avrebbe potuto arrestare la corsa del Cavaliere verso Palazzo Chigi? Lo fece su spinta di un governo (quello guidato da Ciampi) e di un presidente della Repubblica (Oscar Luigi Scalfaro) che detestavano Berlusconi?

Le risposte a queste domande dovranno trovarle i magistrati nisseni, nei cui radar non era mai entrata la vicenda De Gennaro-Ciampi. Nessuno, prima di noi, aveva mai informato Caltanissetta di questa storia, neppure i magistrati di Palermo che, nel 2017, provarono ad approfondirla senza soddisfazione.

ODORE DI SANGUE

Gli inquirenti sono alla ricerca anche del reale movente e del mandante della fuga di notizie del 1994 sulle dichiarazioni di Cancemi, pubblicate dal quotidiano La Repubblica e dal settimanale L’Espresso. In quei giorni di marzo, nell’aria, c’era odore di sangue. E il primo ad azzannare non è lo «Squalo», ma il suo diretto superiore, l’allora ministro dell’Interno Nicola Mancino, candidato di punta del neonato Partito popolare, l’ex Democrazia cristiana. Il 18 marzo 1994, due giorni prima della diffusione dei verbali di Cancemi, con il tono di chi la sa lunga, il capo del Viminale rivelò al solito D’Avanzo che le cosche avevano scelto di votare Forza Italia («Anche la mafia ha i suoi candidati» era il titolo dell’intervista).

Nel colloquio, Mancino, stuzzicato dal cronista, pur ammettendo che non vi fossero certezze su quali formazioni Cosa nostra era pronta ad appoggiare, sganciò la bomba: «Dicono che in Sicilia la tendenza sia verso Forza Italia» e aggiunse: «Mi dicono che la mafia appoggerà formazioni politiche nuove e piccole liste di recente formazione».Apparve chiaro che il ministro dell’Interno, notaio delle elezioni in arrivo, non era un arbitro imparziale, anche perché ammise di augurarsi il «sacrificio» delle «ali estreme» dei due principali schieramenti, nell’auspicio che si formasse un governo costituente guidato ancora da Ciampi.

Mancino a quell’epoca era indagato per favoreggiamento nello scandalo dei fondi neri del Sisde che ha lambito anche il presidente Scalfaro. Uscì dall’inchiesta grazie alla decisione del Parlamento di negare l’autorizzazione a procedere sollecitata dal Tribunale dei ministri. Era, quindi, un ministro azzoppato, ma straordinariamente ben informato (da chi?) quello che decise di sferrare un attacco frontale al principale leader del campo avversario, offrendo pallottole al curaro a chi voleva distruggere Berlusconi, ben prima che si aprissero le urne.Mancino, sulle pagine della Repubblica, sembrava Massimo Decimo Meridio quando grida: «Al mio segnale, scatenate l’inferno». E così accadde.

Nella stessa pagina dell’intervista, un altro articolo riportava le dichiarazioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che, in tv, aveva affermato: «I mafiosi stanno aprendo e sponsorizzando club di Forza Italia».Il giorno dopo, a sparare contro il Cavaliere sono il popolare Mino Martinazzoli e soprattutto il segretario del Pds e candidato premier Achille Occhetto («La mafia si appresta ad appoggiare Forza Italia»). La sera del 19 marzo esplode la bomba: l’Ansa pubblica una raffica di sei lanci sulle accuse di Salvatore Cancemi a Marcello Dell’Utri, più diversi commenti. L’ex amministratore delegato di Publitalia risponde a stretto giro («Accuse farneticanti»), ma la slavina ha iniziato a scendere a valle.

I lanci sono firmati dai giornalisti Candida Curzi (figlia di Sandro, storico direttore del Tg3), Lucio Galluzzo, Giuseppe Lo Bianco e Franco Nuccio. I colleghi contattati da Libero non hanno ricordi nitidi della genesi di quello scoop, ma non escludono che la fonte fosse romana. La volontà degli autori era quella di dare notizie, ma non certo di aiutare il Cavaliere. «L’Ansa non lavorava per far vincere nessuno. Io personalmente, nella mia vita, non ho mai lavorato per fare vincere Berlusconi» commenta Lo Bianco. «È molto probabile che la notizia arrivò da Roma e che noi siciliani ci siamo occupati di fare le verifiche e di raccogliere tutti i commenti». E quindi l’indiscrezione sulle dichiarazioni potrebbe essere arrivata dalla Curzi? «Potrebbe».

Il 20 marzo, La Repubblica manda in edicola l’articolo di D’Avanzo (lo stesso che ha intervistato due giorni prima Mancino) e Bolzoni sulle confessioni di Cancemi. In quelle ore si scatena la caccia ai verbali (assai poco) segreti del collaboratore di giustizia. Partono ricostruzioni più o meno fantasiose che dovrebbero far precipitare il leader di Forza Italia nei sondaggi.L’Ansa scrive che di Dell’Utri e Berlusconi si sta occupando anche la Procura di Firenze, che è costretta a smentire. Vengono tirati in ballo gli uffici giudiziari di Palermo, Caltanissetta e Catania. Ma la mappa delle indagini si rivelerà per intero solo dopo il trionfo elettorale di Berlusconi.Il 22 marzo, l’allora presidente pidiessino della commissione Antimafia, Luciano Violante, si fa scappare con il cronista parlamentare Augusto Minzolini che la Procura di Catania stava indagando su Dell’Utri sulla base di alcune intercettazioni ambientali captate nell’ambito di una inchiesta per droga e armi.

Un’indiscrezione che Violante lancia con nonchalance, salvo poi ritrattare e minacciare di trascinare il giornalista della Stampa in Tribunale. E, sempre il 22 marzo, il settimanale L’Espresso manda in edicola la seconda parte dei verbali di Cancemi.«Secondo il pentito», scrivevano i giornalisti, «il gruppo Fininvest pagava alla mafia 200 milioni all’anno per ottenere che le proprie attrezzature televisive nell’isola non venissero colpite».È De Gennaro l’innesco di tutto questo? E se è stato lui, lo ha fatto per far vincere Berlusconi o, invece, ha provato a favorire lo status quo e la conferma a Palazzo Chigi di quel Ciampi di cui aveva chiesto il dossier?L’ex capo della Polizia, nelle sue lettere di addio, non risolve il mistero. Anche se ha tirato in ballo presidenti del Consiglio e della Repubblica e ha vergato frasi come questa: «Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno». O questa: «Molto probabilmente ho commesso degli errori, forse qualcuno imperdonabile, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri».Messaggi che gli inquirenti che indagano giudicano «inquietanti».

L’“IMPRUDENZA” DELLA PM

Un magistrato che quelle vicende le ha vissute commenta: «Chi acquisì le dichiarazioni di Cancemi fece qualcosa che è contrario alle regole dell’ordinaria prudenza, perché quel verbale venne mandato via fax al procuratore di Palermo, al procuratore di Firenze, al direttore della Dia, al comandante del Ros. Una dichiarazione così rilevante sotto il profilo investigativo si sarebbe dovuta gestire con regole di prudenza diverse».Il 24 febbraio 1994 la Boccassini e il procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra inviarono una delega di indagine sulle dichiarazioni di Cancemi (risalenti a pochi giorni prima) alla Dia (di cui De Gennaro era direttore), chiedendo specifici approfondimenti su Berlusconi, Dell’Utri e sullo stalliere di Arcore Vittorio Mangano. Il 15 marzo, analoga delega, per di più sugli stessi verbali di Cancemi, venne inviata al procuratore di Palermo, a quello di Firenze e al comando del Ros del generale Mario Mori.

Il procuratore Tinebra, pubblicamente, si lamentò della fuga di notizie: «Cose come queste servono soltanto a rovinare eventuali indagini».Anni dopo, per una sfortunata coincidenza, un altro procedimento che riguardava Berlusconi e che era gestito dalla Boccassini, finì al centro di altre clamorose divulgazioni. Il 26 ottobre 2010 il Fatto quotidiano rivelò l’esistenza di un’altra indagine riservatissima (titolo dell’articolo «Io e Berlusconi: una ragazza accusa»). Era l’inchiesta sul bunga-bunga e le feste ad Arcore. Nello scoop veniva svelato il coinvolgimento di una minorenne, citata semplicemente con il soprannome di Ruby (Karima El Mahroug), che era stata sentita in Procura più volte. Da quell’inchiesta Berlusconi non si riprese più e, nel giro di un anno, il suo governo cadde. Ma forse, in futuro, anche in questo caso, qualcuno proverà a convincerci che quella fuga di notizie non era altro che una ciambella di salvataggio lanciata al Cavaliere.