Tentato furto nella tarda serata di giovedì a Gardone Valtrompia, dove un uomo di 37 anni, di nazionalità ucraina e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver cercato di introdursi in un’abitazione privata armato di un piccone.

L’uomo avrebbe prima forzato il cancello perimetrale, riuscendo a entrare nel giardino della proprietà, per poi tentare di scassinare la porta d’ingresso dell’abitazione al piano terra utilizzando l’attrezzo. Il proprietario, grazie alle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno della casa, ha assistito alla scena in diretta e ha immediatamente chiamato i carabinieri.

I militari sono intervenuti in pochi minuti, sorprendendo il 37enne ancora nella proprietà. Alla loro vista, l’uomo ha tentato di scappare dirigendosi verso i boschi vicini, ma durante la fuga è precipitato in una scarpata. I carabinieri sono riusciti così a raggiungerlo e bloccarlo, procedendo all’arresto.

Nella mattinata di venerdì il 37enne è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia. Il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dal proprietario attraverso il sistema di videosorveglianza, ha permesso di interrompere il tentativo di intrusione e fermare il presunto responsabile prima che riuscisse a portare a termine il furto.